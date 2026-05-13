Биология Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3 4 Казанский (Приволжский) федеральный университет 4 5 Национальный исследовательский Томский государственный университет 5 6 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 7 7 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 9 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 6 10 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год