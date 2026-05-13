Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Биология

Биология
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Санкт-Петербургский государственный университет 2
3 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3
4 Казанский (Приволжский) федеральный университет 4
5 Национальный исследовательский Томский государственный университет 5
6 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 7
7 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9
8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8
9 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 6
10 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Новости компаний Все