ГИБДД сокращает бумажную работу

Правительство предлагает ускорить оформление документов в отношении водителей, которых ГИБДД подозревает в нетрезвом вождении. Законопроект позволит инспекторам не составлять протоколы о перемещении машины на штрафстоянку и отстранении водителя от управления автомобилем. Упрощение процедуры сэкономит время инспекторам и уменьшит траты госбюджета на закупку бланков протоколов, поясняют в МВД. Эксперты поправки поддержали, отметив, что сотрудники ГИБДД часто путаются в большом количестве протоколов, неправильно их заполняют, что становится основанием для отмены наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила проект положительного заключения к законопроекту МВД, который касается проверки автомобилистов на состояние опьянения.

Инспектор, подозревающий водителя в пьяном вождении (по косвенным признакам — запаху изо рта, покраснению лица и т. д.), сегодня обязан отстранить гражданина от управления автомобилем. Для этого сотрудники составляют отдельный протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения. Затем водителя направляют на проверку к инспектору или врачу. Также инспектор должен составить протокол о задержании транспортного средства (то есть о перемещении машины на штрафстоянку).

МВД считает, что отдельные документы для этих процедур необязательны. Отметку об отстранении и задержании с указанием даты, времени и места можно ставить в других документах, например в протоколе о возбуждении дела об административном правонарушении.

Проект соответствующих поправок в начале 2025 года обсуждался на regulation.gov.ru. Документ готовился в целях «оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц», говорится в пояснительных материалах. Сегодня, напоминает МВД, инспекторы при выявлении водителя с признаками опьянения вынуждены составлять от трех до пяти протоколов. Составление одного занимает в среднем пять минут. В 2024 году за управление в состоянии опьянения и отказ пройти освидетельствование было возбуждено 403,5 тыс. административных дел. Отказ лишь от одного протокола сэкономит инспекторам 33,6 тыс. рабочих часов в год и деньги, которые тратят власти на приобретение бланков.

«Вышеизложенные предложения не влекут ограничения прав и свобод граждан и направлены на исключение в ряде случаев избыточных действий уполномоченных должностных лиц при оформлении материалов по делу об административном правонарушении,— поясняют в МВД.— Юридически значимые факты будут закреплены в соответствующих процессуальных документах».

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2025 года произошло 9,9 тыс. ДТП с водителями в состоянии опьянения (–8% к аналогичному периоду прошлого года), в них погибло 2,8 тыс. человек (–15,2%) и 12,5 тыс. ранено (–7,1%). Больше всего таких аварий произошло в Краснодарском крае, Нижегородской области и Красноярском крае.

Опрошенные “Ъ” эксперты в целом поддержали поправки. Инспектору сегодня приходится составлять ряд документов, которые, по сути, дублируют друг друга, а их заполнение отвлекает сотрудников от выполнения других обязанностей, говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Протокол об отстранении — самый простой в исполнении и, как правило, составляется последним,— добавляет эксперт по безопасности движения "Народного фронта" Катерина Соловьева.— Какого-либо нарушения прав граждан при упразднении данного документа я не вижу». Сотрудники нередко путаются при составлении протоколов, отмечает эксперт, допущенные нарушения в итоге становятся основанием для отмены постановлений. Именно это, по мнению госпожи Соловьевой, может быть реальной причиной подготовки поправок.

Основатель проекта «Подслушано у ДПС» капитан ГИБДД в отставке Валентин Ильинов изменения поддерживает, обращая внимание на то, что процедура отстранения от управления автомобилем никак не регламентирована. «Было бы неплохо ее как-то расписать для инспекторов, потому что никто до конца ее не понимает,— говорит он.— Какие конкретные ограничения эта мера обеспечения налагает на водителя? Должен ли он находиться на улице или у нас в патрульном автомобиле? Что конкретно ему нельзя делать?»

Поправки уже поддержаны Минюстом и ГПУ президента. Ориентировочный срок внесения поправок в Госдуму — 28 февраля.

Иван Буранов