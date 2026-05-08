В Белгороде закупят большие автобусы на 125 млн рублей

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области объявил закупку семи автобусов категории М3 — большого класса. Начальная цена контракта составляет 124,6 млн руб. из расчета 17,8 млн за один автобус. Информация появилась на портале госзакупок 8 мая.

Подрядчик должен сам доставить автобусы с газовыми двигателями на территорию АТП в поселке Северный до 28 декабря 2026 года. Необходимо, чтобы транспорт был оборудован кондиционерами и спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС/GPS. Поставку автобусов оплатят из средств областного бюджета.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 18 мая. Итоги аукциона подведут 20 мая.

Денис Данилов