Бывшего главу самарского МЧС Бойко приговорили к 11 годам за взятки

Ленинский районный суд Самары признал виновным в получении взяток бывшего начальника ГУ МЧС Самарской области Олега Бойко. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима, пишет «Ъ-Волга». Помимо лишения свободы, бывшего чиновника оштрафовали на 293,9 млн руб. Его также лишили звания генерал-майора и запретили занимать должности на госслужбе в течение восьми лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Экс-глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

По восемь лет в колонии строгого режима за то же преступление получили:

Бывший глава самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Алексей Мамыкин;

Экс-глава регионального УФМС Игорь Дахно;

Бывший сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой;

Бывший глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин;

Экс-замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин.

По версии следствия, чиновники в 2020-2023 годах получали взятки от трех предпринимателей: Елены Тютюнник, Натальи Фроловской и Яна Гущина. За это они покровительствовали бизнесменам при заключении контрактов в сфере пожарной безопасности.

Гособвинение запрашивало для подсудимых сроки от девяти до 14 лет. Ян Гущин заключил досудебное соглашение со следствием. В мае 2025 года его приговорили к шести годам колонии и штрафу 170 млн руб. Предпринимательницы Тютюнник и Фроловская в итоге получили по пять с половиной и четыре года в колонии общего режима.

Никита Черненко