В Самаре вынесли приговор экс-главе ГУ МЧС Олегу Бойко

Ленинский районный суд Самары вынес приговор бывшему начальнику регионального ГУ МЧС Олегу Бойко и его сообщникам, обвиняемым в коррупции. Он приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 293,8 млн руб. Он также лишен права в течение восьми лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на государственной службе и в органах местного самоуправления. Олега Бойко лишили звания генерал-майора внутренней службы.

Олега Бойко признали виновным в получении многомиллионных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В этом же преступлении обвиняются экс-глава самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, бывший начальник регионального УФМС Игорь Дахно, экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой, бывший глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин и экс-замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин. Все они приговорены к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, также наложены различные штрафы.

Также осудили предпринимателей Елену Тютюнник и Наталью Фроловскую, которые обвиняются в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Они приговорены к пяти с половиной и четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, бывшие высокопоставленные чиновники получали незаконное вознаграждение от коммерсантов за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела наказание в виде реального лишения свободы на срок от девяти до 14 лет, штрафов и запрета занимать определенные должности.

Один из взяткодателей — бизнесмен Ян Гущин — был осужден еще в мае 2025 года по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Он получил шесть лет колонии и штраф в размере 170 млн рублей. Предприниматель не смог оспорить приговор.

