Прокуратура запросила 14 лет колонии для экс-главы самарского МЧС

В Ленинском районном суде Самары состоялись прения по делу бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области и пяти других бывших высокопоставленных чиновников региона, обвиняемых в получении взяток за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности. Свою позицию озвучила представитель прокуратуры. Она запросила для экс-главы ГУ МЧС по Самарской области наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Экс-начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Также гособвинение настаивает на штрафе в размере 367,4 млн руб. и лишении Бойко права занимать определенные должности на десять лет. Кроме того, прокуратура добивается лишения экс-главы регионального ГУ МЧС специального звания.

Для предполагаемых соучастников Олега Бойко гособвинитель также запросила реальные сроки. Для Алексея Мамыкина, экс-главы самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС, прокуратура добивается наказания в виде 11 лет лишения свободы с запретом занимать должности в течение десяти лет. Аналогичное наказание запрошено для бывшего начальника регионального УФМС Игоря Дахно и экс-сотрудника службы эксплуатации зданий и сооружений Евгения Лугового.

Бывшего главу третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрия Зинина гособвинитель считает необходимым лишить свободы на 9 лет и назначить штраф в размере 5,7 млн рублей, а экс-замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антона Палушкина — на девять с половиной лет (штраф 106,3 млн руб.).

Кроме того, прокурор запросил сроки для предпринимателей, обвиняемых в даче взяток: для Елены Тютюнник — десять лет колонии со штрафом 510,3 млн рублей и семилетним запретом занимать должности; для Натальи Фроловской — девять лет колонии со штрафом 367,4 млн рублей и пятилетним запретом занимать должности.

Один из взяткодателей — бизнесмен Ян Гущин — был осужден еще в мае 2025 года по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Он получил шесть лет колонии и штраф в размере 170 млн рублей. Предприниматель не смог оспорить приговор.

Георгий Портнов