Пассажиропоток группы «Аэрофлот» на международных линиях в апреле вырос на 9%

По итогам апреля пассажиропоток группы «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) вырос на 0,5% в годовом выражении, до 4,4 млн человек. На внутренних линиях показатель снизился на 2,1%, было перевезено 3,2 млн пассажиров. Перевозки на международных линиях, напротив, выросли — на 8,7%, до 1,2 млн человек.

Пассажирооборот группы вырос на 5%, предельный — на 4,6%. Занятость кресел увеличилась на 0,4 процентного пункта (п.п.), достигнув 91,7%. На международных линиях показатель вырос на 2,7 п.п., до 91,8%, на внутренних — снизился на 1,3%, до 91,6%.

Авиакомпания «Аэрофлот» в прошлом месяце перевезла 2,3 млн пассажиров — на 0,4% больше, чем в апреле прошлого года. Ее пассажирооборот вырос на 7,7%, занятость кресел — на 1,4 п.п., до 92%.

За январь-апрель группа перевезла 16,3 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем год назад. На внутренних линиях показатель снизился на 0,6%, до 11,9 млн человек, на международных — вырос на 8,8%, до 4,4 млн человек. Пассажирооборот группы увеличился на 6,4%, предельный — на 3,7%. Занятость кресел увеличилась на 2,4 п.п., до 91,3%.

Авиакомпания «Аэрофлот» за четыре месяца перевезла 8,9 млн пассажиров. Это на 2,4% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот вырос на 9,7%, а занятость кресел — на 3,6 п.п., до 91,5%.

Первый квартал авиакомпания «Аэрофлот» завершила со скорректированным убытком в 7,9 млрд руб. Выручка перевозчика по РСБУ выросла на 5,7%, до 172,3 млрд руб. 6 апреля глава «Аэрофлота» Сергей Александровский представил доклад о работе компании президенту Владимиру Путину.

