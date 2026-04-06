Летайте самоотчетами «Аэрофлота»!

6 апреля президент России Владимир Путин принял для доклада и рассматривания презентационного альбома главу «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергея Александровского, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников убедился в том, что компания как начала летать в Краснодар, Геленджик и Нячанг, так и продолжит.

Фото: пресс-служба президента РФ

Гендиректор «Аэрофлота», одетый как старший бортпроводник внутреннего рейса Хабаровск—Улан-Удэ дочерней авиакомпании «Аврора», то есть в слегка помятый (от долгого ожидания, но не в аэропорту, а в приемной президента) костюм с крылатым нагрудным знаком «Аэрофлота» на лацкане и в галстук темно-синего цвета, с лицом, сохраняющим отчетливые признаки такой же помятости, а вернее, небритости, с намеком на бакенбарды из-за суеверного, очевидно, нежелания постричься, пока не выйдет от президента в той же должности, что зашел к нему,— Сергей Александровский рассказал Владимиру Путину, что за отчетный период загрузка кресел увеличилась на 0,6%.

Оказалось, что это, а именно 90,2% занятости кресел, а также 55,3 млн перевезенных куда-то пассажиров — «исторически высокие значения для "Аэрофлота"».

— Для нашей модели бизнеса среднегодовые значения — 82–85%, а мы сейчас работаем — более 90% загрузки,— пояснил Сергей Александровский.

По рейсам в Дубай, за которыми я недавно пристально следил (см. “Ъ” от 10 марта), не скажешь, конечно.

— В целом в текущих условиях с учетом специфики, в том числе по поддержанию летной годности, группа компаний работает на максимальных объемах,— оптимистично заключил Сергей Александровский.

У нас это называется — «Аэрофлот» на максималках.

— Также хотел отметить, что впервые с 2019 года в 2025 году компания «Аэрофлот» выплатила дивиденды, получив чистую прибыль, тоже впервые с 2019 года, по итогам 2024-го были выплачены дивиденды,— сообщил гендиректор «Аэрофлота».— По итогам 2025 года также планируем предложить акционерам выплатить дивиденды.

— Повысит стоимость компании сразу, привлекательность,— профессионально, со знанием дела прокомментировал президент.

— Относительно парка воздушных судов,— кивнул глава компании.— Всего парк воздушных судов 352 самолета, в том числе 3 воздушных судна, которые мы эксплуатируем по программе «мокрого» лизинга. Исправность парка воздушных судов поддерживается тоже на максимально высоких значениях, сопоставимых с уровнем 2019 года, несмотря — еще раз — на те ограничения, с которыми мы сейчас сталкиваемся по поддержанию летной годности.

Было ясно, конечно, что он имеет в виду: в условиях санкций поддерживать летную годность затруднительно (как и любую другую). Поэтому уверенность Сергея Александровского в себе была, без сомнения, по сердцу любому, кто летает самолетами «Аэрофлота» и годен для них.

— И благодаря этому в том числе были достигнуты высокие показатели по общему налету часов,— продолжал он.— Значение превысило миллион часов по всему парку. Среднегодовой темп роста 2023–2025 годов составил 8,9%. В том числе это обеспечивается благодаря и высокому уровню нашего инженерного персонала. У нас есть дочерняя компания «Аэрофлот Техникс», это порядка 2 тыс. инженеров. Одновременно можем обслуживать в ангарах до 19 воздушных судов... Одно из новых направлений, которое мы активно развивали в 2025 году,— это вьетнамское направление, Нячанг, мы его начали выполнять, и не только из Москвы, но в том числе из регионов Российской Федерации.

Пока похоже на то, что Нячанг сможет перемолоть любое количество пассажиров «Аэрофлота», даже если в ангарах не останется ни одного самолета.

— Также значимым событием в 2025 году было возобновление полетов в закрытые аэропорты юга — Геленджик и Краснодар,— в очередной раз обнадежил Сергей Александровский (правда, часто закрываются, но то, что и Геленджик, и Краснодар остаются работающими аэропортами, без сомнения, радует, хоть, может, первопричины пока и не устранены.— А. К.).— В 2025 году мы перевезли через эти аэропорты 500 тыс. пассажиров. Из Краснодара выполняем полеты по 13 направлениям, в том числе 5 международных. В 2026 году планируем перевезти через эти аэропорты уже 1,5 млн пассажиров, то есть в три раза больше, чем в 2025 году. Но и аэропорты были открыты не с начала года, они ближе к середине года открывались.

Сергей Александровский докладывал как ни в чем не бывало, не обращая внимания на такие условности, как война под крылом многих его гражданских самолетов, и этот вид его, слегка усталый, странным образом вселял метафизическую уверенность в завтрашнем дне.

Так и должен выглядеть человек, который много и успешно работает в интересах акционеров и пассажиров средне- и дальнемагистральных рейсов.

— Один из ключевых приоритетов — это, безусловно, работа с персоналом, повышение удовлетворенности и вовлеченности персонала, которые, конечно, влияют на повышение производительности труда и на уровень сервиса,— добавил глава «Аэрофлота».— В части производительности труда мы тоже достигли высоких значений, это порядка 7 млн кресло-километров на сотрудника, а среднегодовой темп за 2021–2025 годы составил 17,8%.

Намотанные в условиях удовлетворенности на кресла километры впечатляли, в том числе и президента.

— Зарплата подрастает, да? — поинтересовался он.

И вот тут Сергей Александровский сказал то, что, наверное, не следовало. Да, о чем-то можно и нужно было промолчать.

— Средняя заработная плата,— подтвердил он,— тоже увеличилась в 2025 году на 26,9%... То есть такой хороший рост. И средняя заработная плата по «Аэрофлоту» — это порядка 270 тыс. руб.

Ведь он не наедине встречался с президентом. Люди же услышат и примут близко к сердцу. Нет, не сотрудники «Аэрофлота», конечно, а простые смертные.

— Это за счет летного состава прежде всего, да? — попытался сгладить неловкость Владимир Путин.

— Вы правы, да, безусловно! — подхватил, поняв, видимо, что не о том сказал, Сергей Александровский.— Конечно, зарплата пилотов, она самая высокая среди персонала, и конечно, ее влияние на удельный вес значимое!

Но очевидно, что не решающее.

— А что это — «улучшение клиентского опыта на всех этапах пути»? — спросил президент, прочитав фразу из презентационного альбома.— Что значит «улучшение клиентского опыта»?

То есть кто, собственно говоря, должен улучшать опыт? Сам клиент? Это ему, что ли, ставится «Аэрофлотом» задача? Вопрос, казалось, был по существу.

— Мы дополнительно разложили поэтапно весь путь клиента: от начала поиска билета до того момента, когда он уже находится в самолетах,— пояснил глава «Аэрофлота».— Есть определенные направления, где еще мы можем улучшаться!

Казалось, разве можно улучшаться до бесконечности, до какого-то в своем роде абсурда просто? Оказывается, можно, по мнению компании «Аэрофлот».

— В 2025 году мы также увеличили объемы перевозки детей от 2 до 12 лет, в том числе благодаря применению унифицированной скидки 50%. Объем перевезенных детей в этой возрастной категории увеличился внутри Российской Федерации с 2 млн до 2,4 млн детей, они же наши любимые пассажиры,— признался Сергей Александровский.

И вот тут я ему ни на секунду не поверил. Самые беспокойные — конечно. Самые капризные — возможно. Самые любимые — про тех пассажиров, на которых компания теряет деньги?! Про главных вредителей кресел, за занятость которых идет такая упорная борьба?! Про яростных врагов любого бортпроводника, чья зарплата за год подскочила на 26,9%?!

Ну камон!

Андрей Колесников