«Аэрофлот» завершил I квартал со скорректированным убытком в 7,9 млрд рублей

Скорректированный убыток российской авиакомпании «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) по итогам первых трех месяцев 2026 года по РСБУ составил 7,9 млрд руб. против 1,9 млрд руб. прибыли в этот же период годом ранее. Это следует из отчетности компании.

Выручка за I квартал года увеличилась до 172,3 млрд руб. (+5,7% год к году). На рейсах, выполняемых «Аэрофлотом», пассажирооборот вырос на 10,5%, а занятость кресел достигла 91,3%, увеличившись на 4,4 п.п.

Чистый убыток перевозчика за январь — март составил 12,6 млрд руб. против 56,6 млрд руб. прибыли годом ранее. Расходы на наземное обслуживание воздушных судов выросли на 10,2%, или на 1,9 млрд руб., что обусловлено ростом тарифов аэропортов, а также расширением международной программы полетов.