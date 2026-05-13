Математика

Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 4 Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) 4 5 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8 6 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 6 7 Университет ИТМО 7 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 9 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 5 10 Национальный исследовательский Томский государственный университет 12 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год