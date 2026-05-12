Прокуратура проверит информацию о мужчине, уехавшем в Тюмень в вагоне с углем

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после публикации в СМИ видео, на котором мужчина совершает несанкционированную поездку в грузовом полувагоне по маршруту Ишим — Тюмень. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На опубликованном в соцсетях видео, молодой человек, измазанный углем, говорит, что не сможет выйти на работу, поскольку находится в грузовом поезде. Затем происходит смена кадра, и он сообщает, что уже прибыл в Тюмень.

Как сообщили в ведомстве, по итогам проверки будет дана оценка состоянию безопасности на объектах инфраструктуры и эффективности режимных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

