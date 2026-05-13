Песков назвал условия для возобновления переговоров с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский должен приказать вооруженным силам прекратить огонь и покинуть российские регионы, чтобы Москва и Киев смогли перейти к полноформатным мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам... Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно смогут заняться переговорами»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Песков считает, что полноформатные мирные переговоры между Россией и Украиной будут очень сложными и «будут содержать большое количество важных деталей». Он уточнил, что Россия на постоянной основе продолжает контакты с США по теме урегулирования на Украине.

9 мая Владимир Путин заявил, что конфликт России и Украины идет к завершению. По его мнению, страны Запада рассчитывали на «сокрушительное поражение России», предоставляя военную помощь Украине, но у них «не получается» этого добиться. Как уточнил помощник президента Юрий Ушаков, главным препятствием для достижения мира остается вопрос о контролируемой Украиной части Донбасса, которую Киев отказывается передавать России.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговоры любят тишину».