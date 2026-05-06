Магомед Рамазанов назначен врио главы правительства Дагестана

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке регионального правительства. Врио премьер-министра назначен Магомед Рамазанов, который ранее занимал пост полпреда президента по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Расулов / РИА Новости Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

«Правительству Республики Дагестан поручено продолжить выполнение своих функций до сформирования нового состава», — сообщается в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

Президент России Владимир Путин 4 мая принял отставку по собственному желанию Сергея Меликова, возглавлявшего Дагестан с октября 2020 года. Врио главы Дагестана президент назначил Федора Щукина, который был председателем республиканского Верховного суда.

В сентябре пройдут выборы депутатов парламента Дагестана. После избранные депутаты выберут главу региона из поддержанных президентом кандидатур.

Подробнее о перестановках в Дагестане — в материале «Ъ» «Дагестану готовят тандем»