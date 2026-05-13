Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Рамазанова на пост главы правительства

Депутаты парламента Дагестана одобрили кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики, передает корреспондент ТАСС. 6 мая врио главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке прежнего регионального правительства.

Кандидатуру Магомеда Рамазанова поддержал 81 участник голосования. Всего в парламенте Дагестана 90 депутатов.

4 мая президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Меликова, который возглавлял Дагестан с октября 2020 года. Его сменил Федор Щукин, прежде занимавший пост председателя Верховного суда республики.

