Песков назвал испытания «Сармата» важным для страны событием

Испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» — важное событие для России и ее безопасности на «многие-многие годы вперед». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сам президент, глава государства дал очень высокую оценку этому большому достижению, этому пуску»,— напомнил господин Песков на брифинге. Реакции со стороны США, по его словам, пока не последовало, однако Россия проводит подобные пуски «с уведомлением, в строгом соответствии с имеющимися международными практиками».

Накануне командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании «Сармата». Он уточнил, что ракетный комплекс заступит на боевое дежурство к концу 2026 года.

