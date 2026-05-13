Судимым за поддержку СВО иностранцам могут разрешить получать гражданство России

Депутаты от фракции «Единая Россия» предложили предоставлять разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) и гражданство России иностранцам, которых судили в других странах за поддержку СВО. Соответствующую поправку депутаты внесут ко второму чтению законопроекта об ужесточении требований для получения гражданства.

О подготовленной поправке рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. «Необходимо будет дополнительно ко второму чтению рассматривать те ситуации, когда речь идет о незаконном привлечении лиц на территории других стран к ответственности именно за поддержку Российской Федерации, за поддержку наших мер по противодействию современному неонацизму в рамках СВО»,— уточнила госпожа Яровая (цитата по ТАСС).

В октябре 2025 года МВД опубликовало законопроект, дополняющий перечень необходимых документов для подачи заявки на гражданство бумажной справкой о несудимости. Она должна быть составлена «компетентным органом иностранного государства…по нормам иностранного права». Для граждан Украины вводится двухлетний переходный период. В правительстве одобрили ужесточение условий получения гражданства и ВНЖ.

