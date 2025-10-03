В перечень документов на получение гражданства РФ добавят справку о несудимости

МВД опубликовало regulation.gov.ru проект президентского указа, вносящего корректировки в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ.

Этот документ был утвержден указом президента РФ N889 в ноябре 2023 года и содержит механизм, которому иностранцы должны следовать при желании получить российское гражданство. В частности, в п.18 Положения оговаривается, что вместе с заявлением о вступлении в гражданство иностранец подает свидетельство о рождении, три фотографии, квитанцию об уплате консульского сбора (если процедура оформления проходит в диппредставительстве) и документы, подтверждающие наличие оснований «и соблюдение условий приобретения или прекращения гражданства РФ».

МВД предлагают дополнить перечень бумажной справкой о несудимости заявителя, составленный «компетентным органом иностранного государства…по нормам иностранного права». При наличии у заявителя судимости в этой справке должны быть перечислены его преступления «в том числе о форме вины (умысел, неосторожность), и подтверждающий отсутствие факта уголовного преследования компетентным органом иностранного государства». Также оговаривается, что подобные справки должны быть выданы иностранцу не ранее чем за три месяца до подачи заявления на оформление гражданства РФ.

Общественное обсуждение проекта президентского указа будет идти до 18 октября.

Александр Воронов