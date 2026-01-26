В правительстве одобрили ужесточение условий получения гражданства и ВНЖ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве». В инициативе предложили отказывать иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью в получении гражданства, в разрешении на временное проживание или в виде на жительство. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы заседания комиссии.

Отказать в ВНЖ или гражданстве могут за непогашенные судимости за преступления, совершенные как на территории России, так и за ее пределами, вне зависимости от формы вины. Из-за неснятой или непогашенной судимости смогут также отменять решения о выдаче гражданства, РВП или ВНЖ. При этом новые правила не будут применяться к документам, выданным до вступления закона в силу, пишет ТАСС.

Справку о судимости не будут требовать от граждан Украины и детей младше 14 лет. В отношении украинцев исключение вводится временно — оно будет действовать в течение двух лет. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сказал агентству, что исключение связано с «затруднениями в процессе ее получения».

В начале октября 2025 года МВД опубликовало законопроект, в котором предлагало дополнить перечень необходимых документов для подачи заявки на гражданство бумажной справкой о несудимости. Она должна быть составлена «компетентным органом иностранного государства…по нормам иностранного права». Подобные справки, согласно проекту, должны быть выданы иностранцу не ранее чем за три месяца до подачи заявления на оформление гражданства России.