«Дочка» ВТБ просит закрыть процесс по иску о взыскании 13 млрд рублей с Башкирии

ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК, входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг») ходатайствовало перед арбитражным судом Башкирии о рассмотрении в закрытом судебном заседании иска, в котором организация хочет взыскать с региона около 13,1 млрд руб. за строительство Восточного выезда из Уфы. Запрос компании суд отложил до следующего заседания.

Как сообщал «Ъ-Уфа», БКК была создана по соглашению правительства Башкирии с ВТБ для финансирования строительства Восточного выезда. Стоимость проекта превысила 40 млрд руб., в сумму вошел синдицированный кредит ВТБ и госкорпорации ВЭБ.РФ в 11,6 млрд руб.

Помимо 13,1 млрд руб. БКК просит взыскать более 30,2 млн руб. за пользование чужими денежными средствами. Также компания настаивает на изменении условий концессионного соглашения с региональным кабмином, признании исполненными в полном объеме обязательств по выполнению работ и принятии актов готовности работ.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, выступающее как ответчик по спору с БКК, с претензиями не согласно. Также минтранс вместе с правительством возражают против перевода дела в закрытый режим.

Арбитражный суд Башкирии назначил новое заседание на 8 июня. От истца он потребовал предоставить информацию по актам приемки и стоимости выполненных работ, не оплаченных минтрансом. Кроме того, суд рекомендовал рассмотреть вопрос об уточнении требований и дать пояснения о расходах, понесенных для аренды участков для строительства. Также открыт вопрос о проведении судебной экспертизы для определения качества, объемов и стоимости работ, ставших предметом разбирательства.

Идэль Гумеров