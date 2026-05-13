В убийстве бывшего депутата Верховной рады Кивы заподозрили двух сотрудников СБУ

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву убили два сотрудника СБУ, их личности до сих пор не установлены. Об этом рассказал прокурор в Мособлсуде, где начали рассматривать дело предполагаемого пособника убийства — знакомого господина Кивы, бизнесмена Араика Амирханяна. Последний, считает следствие, передал спецслужбам Украины адрес проживания экс-депутата, передает «РИА Новости».

Илья Кива

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Илья Кива

Господина Амирханяна обвиняют в содействии убийству и незаконном обороте оружия. Согласно фабуле дела, он передал сведения о господине Киве, пока находился в СИЗО по делу о хищении средств. Предположительно, фигурант рассказал о распорядке дня бывшего депутата, его маршрутах и образе жизни. Далее организаторы убийства проследили за жертвой и застрелили его во время прогулки на территории отеля.

Следователи считают, что мотивом для бизнесмена стало нежелание потерпевшего помочь ему с освобождением от уголовной ответственности. При этом Араик Амирханян знал, что переданные данные будут использованы для убийства, отметили в прокуратуре.

Убийство Ильи Кивы произошло в декабре 2023 года в подмосковной деревне Супонево. В ГУР Минобороны Украины позже заявили, что бывшего депутата убили «в ходе спецоперации СБУ». В сентябре 2025 года по делу арестовали Араика Амирханяна после того, как о его возможной причастности к убийству рассказал сокамерник бизнесмена. Сам подсудимый отрицает вину. Он назвал погибшего своим другом и считает, что сокамерника заставили оговорить его.

Никита Черненко