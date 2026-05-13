450 ветеранов СВО получили квартиры в Петербурге
Правительство Санкт-Петербурга выдало 450 квартир участникам специальной военной операции, сообщил губернатор города Александр Беглов во время отчета перед депутатами Заксобрания. Поддержке ветеранов градоначальник посвятил отдельный блок своего выступления.
Губернатор Беглов выступил с речью о поддержке ветеранов во время ежегодного отчета о работе городского Правительства
«Мы помогаем ребятам найти свой путь в мирной жизни»,— заявил глава города. По данным Смольного, в петербургскую программу «Время героев» было подано 640 заявок. Из них 74% — действующие военнослужащие. «20 выпускников первого набора уже практически приступили к работе»,— рассказал Александр Беглов.
Программа «Время героев» направлена на подготовку управленцев, которые смогут выйти на госслужбу и в бизнес. Проект стартовал в 2025 году.
