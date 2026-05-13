450 ветеранов СВО получили квартиры в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга выдало 450 квартир участникам специальной военной операции, сообщил губернатор города Александр Беглов во время отчета перед депутатами Заксобрания. Поддержке ветеранов градоначальник посвятил отдельный блок своего выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Беглов выступил с речью о поддержке ветеранов во время ежегодного отчета о работе городского Правительства

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Губернатор Беглов выступил с речью о поддержке ветеранов во время ежегодного отчета о работе городского Правительства

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы помогаем ребятам найти свой путь в мирной жизни»,— заявил глава города. По данным Смольного, в петербургскую программу «Время героев» было подано 640 заявок. Из них 74% — действующие военнослужащие. «20 выпускников первого набора уже практически приступили к работе»,— рассказал Александр Беглов.

Программа «Время героев» направлена на подготовку управленцев, которые смогут выйти на госслужбу и в бизнес. Проект стартовал в 2025 году.

Подробнее об обучении участников СВО в материале «Ъ Северо-Запад» — «Бойцы пойдут на «гражданку».

Надежда Ярмула