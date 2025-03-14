Бойцы пойдут на «гражданку»

Администрация Санкт-Петербурга набрала 91 претендента для участия в губернаторской программе «Время героев». Президент России Владимир Путин обосновал необходимость программы намерением сделать из бойцов СВО новую элиту. Программа направлена на подготовку управленцев, которые смогут выйти на госслужбу и в бизнес. Вводить во власть и в предпринимательство российских военных будут, в том числе, Александр Беглов и депутаты Законодательного собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время церемонии проводов петербуржцев, заключивших контракт для прохождения службы в зоне СВО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время церемонии проводов петербуржцев, заключивших контракт для прохождения службы в зоне СВО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О готовности запустить кадровые проекты для участников СВО в субъектах РФ начали массово объявлять сразу после того, как 14 декабря 2024 года Владимир Путин предложил расширить федеральную программу «Время героев» на региональный уровень. С февраля 2025 года регистрация участников открылась более чем в половине субъектов России.

Федеральная программа была запущена 1 марта 2024 года. Обучение проходит по программе Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте на базе мастерской управления «Сенеж», в роли наставников выступают члены правительства РФ, сотрудники администрации президента, представители министерств и ведомств. В регионах система будет работать по тому же принципу.

Некоторые регионы адаптировали название программы под себя — «Герои Vостока» (Хабаровский край), «Zапорожские герои» (Запорожская область). В республиках нередко прибегают к национальным языкам: в Чечне проект называется «Турпалхо. Герои 95» («турпалхо» — «герой», «богатырь»; 95 — номер Чечни на автомобильных знаках), в Татарстане — «Батырлар. Герои Татарстана» («батыр» — «богатырь», «смельчак»). В Петербурге остановились на названии «Время героев Санкт-Петербурга».

Петербург одним из первых отозвался на предложение господина Путина, и 19 декабря Александр Беглов дал старт региональной кадровой программе. В проект набирались участники СВО, имеющие высшее образование. Интересно, что в других регионах принимали заявки и от людей со средним специальным образованием. За 2,5 месяца в администрацию поступило около 300 откликов на набор.

Отбор начался 11 февраля. Участников опросили, чтобы понять уровень их базовых знаний, и провели деловую игру для выявления управленческих навыков. По итогам были отобраны лучшие: 91 человек. Во многих регионах площадками для обучения стали филиалы РАНХиГС, в Петербурге администрация решила разместить программу на базе Корпоративного университета при Смольном.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, пройти программу смогут не все из тех, кого отобрали. «Показавшие наилучшие результаты на третьем этапе смогут приступить к обучению в Корпоративном университете в конце марта. Наиболее успешные участники программы из числа действующих военнослужащих придут в Корпоративный университет после возвращения из армии»,— рассказали в администрации



В Смольном также добавили, что учебный процесс будет длиться около года. Каждому слушателю курса назначат наставника из городского правительства, руководителя исполнительных органов государственной власти. Среди них будет сам Александр Беглов. Как рассказали в пресс-службе ЗакСа, содержание программы будут определять также депутаты-единороссы Александр Малькевич и Константин Чебыкин.

Всего во власть и бизнес город хочет подготовить около 70 бойцов СВО. Планируется, что те смогут занять руководящие должности в исполнительных органах власти. Сами участники, рассказывают в Смольном, хотят заниматься вопросами образования, здравоохранения, а также патриотического воспитания в петербургских школах. Депутаты же намерены поддержать информационно членов программы «Время героев Санкт-Петербурга».

Федеральная президентская программа «Время героев» уже начала давать свои плоды в регионе. Так, участник СВО Николай Королев в ноябре 2024 года стал заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Его наставником был Александр Беглов, который и принимал у бойца стажировку: проверял разработанную военным документацию по противодействию терроризму. Сам господин Королев рассказывал, что их уникальный опыт повысит эффективность работы правительства, так как у участников СВО новый подход к решению задач. Всего из 83 первых участников федерального проекта «Время героев» уже более десяти из них заняли должности в органах государственной власти. Один из них, Артем Жога, занял пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Полина Пучкова