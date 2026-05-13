«На этом 80-летняя история марки, скорее всего, закончится навсегда»

С 21 по 30 мая у фанатов марки Saab, а таких по всему миру миллионы, есть уникальный шанс не только последний раз посетить завод компании в шведском городе Тролльхеттан, но и поучаствовать в аукционе последних автомобилей, выпущенных предприятием.

Saab — это без преувеличения легенда. Первый автомобиль этой марки был выпущен 80 лет назад, сразу после войны. До этого компания занималась военными самолетами. Saab. Это, собственно, Svenska Aeroplan Aktiebolaget — «Шведское акционерное общество по производству самолетов». К слову, на всех автомобилях Saab замок зажигания находился не перед пилотом, то есть водителем, а между сиденьями. Якобы это отражало какие-то авиационные традиции. Так это или нет, судить не берусь, но шведская марка всегда шла чуть в стороне от мэйнстрима мирового автомобилестроения. Что не мешало ей при этом первыми внедрять у как серьезные, так и не очень новшества: от турбированных моторов до автоматического включения рециркуляции воздуха в салоне, когда зимой водитель брызгал на стекло омывающей жидкостью, у которой во все времена запах был не очень приятным. Очень популярны были «Саабы» в России в 1990-е. На фоне Mercedes-Benz и BMW шведские седаны Saab 9000 считались «автомобилями для умных».

Еще в конце прошлого века владельцем 100% акций компании стал американский концерн General Motors. Потом он переуступил активы голландскому Spyker. 10 лет назад все, что осталось от Saab перешло к китайцам, но и у тех не удалось вдохнуть жизнь в легендарную марку.

Выставленные на продажу восемь машин: четыре Saab 9-3, выпущенные в 2014 году, остальные — прототипы 2018 года, когда новые китайские хозяева пытались в контексте веяний времени электрифицировать шведские машины. Так у одного из этих Saab четыре электромотора, по одному на каждое колесо. А один прототип и вовсе автономный, способный двигаться без водителя с помощью камер, лидаров и радаров. На этом 80-летняя история марки Saab и ее завода в Тролльхеттане, скорее всего, закончится навсегда.

Дмитрий Гронский