Выручка группы «Базис» в первом квартале выросла на 36%

Выручка ПАО «Группа компаний "Базис"» (головная структура одноименного разработчика программного обеспечения) по МСФО в первом квартале составила 1,07 млрд руб. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из отчетности.

В компании объяснили рост выручки увеличением продаж лицензий и подписок на ПО (на 32% год к году). Чистая прибыль выросла на 10%, до 132 млн руб. Показатель OIBDA увеличился на 28%, до 457 млн руб. Рентабельность по OIBDA снизилась до 43% с 45%. При этом по итогам 2026 года компания подтвердила прогноз по рентабельности OIBDA на уровне около 60%.

Показатель OIBDAC (OIBDA за вычетом капитализированных расходов) составил 142 млн руб., показав рост в 2,3 раза. Рентабельность по этому показателю выросла с 8% до 13%. Показатель NIC (чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов) увеличился в 1,9 раза, до 141 млн руб.

«Базис» занимается разработкой ПО для управления IT-инфраструктурой. Компания была образована «Ростелекомом», «КНС Групп» и «Рубитехом» в 2021 году. В декабре 2025 года ГК «Базис» провела IPO. Акции «Базиса» были размещены по верхней границе объявленного диапазона — 109 руб. Всего было реализовано 27,52 млн акций на сумму почти 3 млрд руб.

