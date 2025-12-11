ИТ-компанию придавило надстройкой

Большая доля частных инвесторов, получивших акции «Базиса» в результате IPO, могла стать причиной «медвежьей» игры на вторичных торгах. Акции компании упали на 7%, причем в ходе торговой сессии снижение достигало 11%. Участники рынка отмечают, что частные инвесторы могли получить слишком большие пакеты акций, в том числе с использованием маржинального кредитования. При резком снижении котировок такая ситуация привела к дополнительным продажам.

В самом начале открытия торгов акциями «Базиса» 10 декабря стоимость бумаг рухнула до 97 руб., размещение происходило по 109 руб. К концу основной торговой сессии ситуацию отчасти удалось стабилизировать, однако на закрытии торгов стоимость составила 101,3 руб., на 7% ниже цены размещения. При этом индекс Московской биржи прибавил за день почти 0,7%.

Снижение котировок в первый день вторичных торгов не редкость для российского рынка. За последние три года почти в половине случаев акции эмитентов падали в цене. «Медвежья» игра не обошла даже акции «Дом.РФ» (см. “Ъ” от 21 ноября), которые до сих пор торгуются ниже цены размещения. Однако снижения, как правило, были на 2–5%, и только в двух случаях («Евротранс» и «Алкогольная группа "Кристалл"») котировки падали на большую величину (свыше 10%).

Акции «Базиса» были размещены по верхней границе объявленного диапазона — 109 руб. Всего было реализовано 27,52 млн акций на сумму почти 3 млрд руб. Согласно данным Московской биржи, общее число заключенных сделок составило около 6,77 тыс. штук. Институциональные инвесторы получили 39% от объема размещения, частные инвесторы — 61%. Причем средняя аллокация розничным инвесторам составила около 48% от размера заявки. В рамках механизма стабилизации в течение 30 дней с рынка могут быть выкуплены до 10% размещенных акций.

По доле частных лиц размещение «Базиса» стало крупнейшим среди эмитентов, раскрывших эти показатели. Крупные доли приходились на частных инвесторов в IPO «Европлана» (57%) и «Озон Фармацевтики» (53%). Член правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что «объем заявок, поданных инвесторами через платформу "ВТБ Мои инвестиции" ("ВТБ Капитал Брокер" был одним из организаторов размещения.— “Ъ”), превысил объем IPO». При этом эмитент так и не раскрыл данные о переподписке. Вопрос “Ъ” относительно того, во сколько раз была переподписана книга заявок, также остался без комментариев. По мнению старшего аналитика ИК «Риком-Траст» Валерия Попова, «существенной переподписки не было», в том числе потому, что «IPO проводилось в короткие сроки».

Однако, как отмечает аналитик ИК «Вектор Капитал» Алексей Головинов, «высокая доля участия физлиц в IPO не самым лучшим образом влияет на котировки», так как многими инвесторами движут «сугубо спекулятивные интересы». По его словам, из-за отсутствия огромной переподписки инвесторы могли получить гораздо большую аллокацию, чем ожидали. «Соответственно, "лишние акции" пошли на продажу»,— считает эксперт. Кроме того, источник “Ъ” на финансовом рынке не исключает, что брокеры могли предлагать клиентам маржинальное кредитование. Однако падение цены на 11% при открытии торгов могло привести к дополнительной продаже акций, в том числе для избежания потерь со стороны брокера.

Вместе с тем на вторичном рынке быстро сформировался спрос на бумаги по сниженной цене, в том числе со стороны институциональных инвесторов, считают эксперты. Первоначальный диапазон размещений акций «Базиса» по мультипликаторам хоть и был сопоставим с другими компаниями ИТ-сектора, но не предполагал заметного дисконта (см. “Ъ” от 9 декабря). «Многие инвесторы ждали возможности приобрести акции по цене около 100 руб.»,— указывает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес-Капитал» Дмитрий Сергеев.

Опрошенные “Ъ” брокеры считают, что рассчитывать на новые размещения до конца года не стоит. Виталий Сергейчук отметил, что IPO «Базиса» «закрывает сезон размещений 2025 года». Однако в первой половине 2026 года участники рынка ожидают, что размещения могут провести такие эмитенты, как «ВИС Холдинг», «Медскан», «Химмед» и «Фабрика ПО», в том числе на фоне снижения ключевой ставки.

Андрей Ковалев