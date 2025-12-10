IT-компания «Базис» привлекла 3 млрд рублей на IPO

ГК «Базис», входящая в группу «Ростелекома», завершила первичное размещение акций на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона. Цена составила 109 руб. за бумагу. Объем IPO достиг 27,5 млн акций, то есть 3 млрд руб., следует из пресс-релиза компании.

Рыночная капитализация компании составляет 18 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) — 16,7% от акционерного капитала компании. Мажоритарный акционер «Базиса» РТК-ЦОД не продавал свои бумаги и сохранил долю в 50,3%. Торги обыкновенными акциями на Мосбирже стартуют 10 декабря в 16:00 мск под тикером BAZA и ISIN.

«Наше IPO стало первым технологическим размещением на Московской бирже за более чем год,— отметил гендиректор «Базиса» Давид Мартиросов.— Наш фокус — импортоопережение и международная экспансия: мы видим значимый потенциал на рынках Латинской Америки и Африки».

«Базис» занимается разработкой ПО для управления IT-инфраструктурой. Компания была образована «Ростелекомом», «КНС Групп» и «Рубитехом» в 2021 году. Чистая прибыль «Базиса» по МСФО за девять месяцев увеличилась на 35% год к году, до 1,02 млрд руб. Выручка выросла на 57%, до 3,46 млрд руб.

