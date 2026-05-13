Так можно трактовать тренд, о котором говорят специалисты. На смену классическим инфлюенсерам приходят «альтернативно влиятельные» люди, написала WSJ. Это значит, что завоевать доверие подписчиков теперь могут скорее не профессиональные блогеры, а эксперты в какой-то своей сфере. Юристы, маркетологи, парфюмеры, координаторы выставок — вариантов множество.

Это умеренно публичные персоны, у которых есть аудитория, но она вовсе не большая, зато очень лояльная. И сила их не в охватах, а в авторитете и способности влиять на мнения коллег.

Ранее я уже замечала, что многие тысячи подписчиков больше не считаются показателем успешности и компетентности. Тенденция получила развитие. Теперь те, кто спокойно работал долгие годы над проектами, развивался в своей профессии и учился новому, имеют все шансы стать реальными инфлюенсерами и успешно воздействовать на поведение подписчиков. А значит — и продавать. Вокруг этого уже формируется отдельный рынок: агентства и бренды начинают работать именно с такими фигурами.

Вообще любопытно, что сфера лидеров мнений, хоть и довольно юная, уже так сильно трансформируется. Звезды уходят в тень, блогеры-коммерсанты надоедают, трудяги вдруг набирают публичный вес. Осталось добавить ИИ: он пишет блогерам сценарии, монтирует ролики, подсказывает, что говорить. Нейросети стали частью рутины: они могут заменять человека в некоторых видео, коротко общаться с подписчиками от его лица. Рекламодатели тестируют искусственных инфлюенсеров.

В общем, все бурлит, меняется. И может быть, это ваш знак: если хотели чем-то поделиться в соцсетях, никогда не поздно начать.

Яна Лубнина