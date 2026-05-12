Певицу Линду задержали для допроса по делу о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве певицу Линду (Светлану Гейман) для допроса по делу о мошенничестве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По словам собеседника телеканала, она использовала песни, в создании которых участвовала, но права на которые принадлежат продюсеру Максиму Фадееву. Вместе с певицей на допрос доставили ее директора Михаила Кувшинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Линда

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Певица Линда

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Источник РЕН ТВ добавил, что, помимо Линды, в мошенничестве с правами участвовала Дарья Шамова — гендиректор компании «Профит» (также находится на допросе). В офисе этой компании сейчас проводятся обыски. Аналогичные следственные действия проходят в офисе «Компании Топ 7». Ее гендиректор Андрей Черкасов с ноября по февраля содержался в СИЗО, а сейчас находится под домашним арестом. Ему принадлежало музыкальное издательство «Джем», которое в июле того же года признали банкротом.

В декабре 2024 года Андрей Черкасов добился запрета на показ фильма «Руки вверх!» на российских стриминговых платформах. Для этого он использовал документ, подписанный в 2006 году продюсером группы Андреем Маликовым (семь лет не работает с коллективом), о том, что права на песни «Руки вверх!» принадлежат ему. Следствие квалифицировала его действия как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). Черкасов вину не признает.

В ноябре 2025 года Максим Фадеев написал в соцсетях, что из-за подделки Черкасовым подписей и махинаций с документами в 1990-х он потерял права на музыку Линды. «На протяжении 30 лет я не получал авторские отчисления за свою музыку, которую я написал для Линды. В связи с эти можно сделать вывод, что кто-то на протяжении этих 30 лет меня обворовывал», — писал Фадеев.

Линда в интервью Ксении Собчак говорила, что Максим Фадеев пытался использовать арест Черкасова, чтобы «забрать то, что давно принадлежит им». По ее словам, проект «Линда» финансировал ее отец — Лев Гейман, — а Максим Фадеев был нанятым музыкантом и аранжировщиком, а когда из-за кризиса 1998 года финансирование сократилось, продюсер потерял интерес к проекту.