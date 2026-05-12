Линда оказалась свидетелем по делу о мошенничестве с авторскими правами

Певицу Линду (Светлану Гейман) допрашивают по делу о мошенничестве с авторскими правами в качестве свидетеля, сообщил источник «Ъ» в МВД. При этом, если ранее она добровольно являлась на допросы, то сегодня ее принудительно доставили к следователю.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Певица Линда (Светлана Гейман)

Поводом для следственных действий стал конфликт Линды с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», «Песни тибетских лам» и других, которые исполняла певица. Вместе с ней на допрос доставили саунд-продюсера Михаила Кувшинова и гендиректора компании «Профит» Дарью Шамову.

В ноябре 2025 года Максим Фадеев написал в соцсетях, что из-за махинаций с документами, совершенных в 1990-х продюсером Андреем Черкасовым, он потерял права на песни Линды. В связи с этим, как утверждает господин Фадеев, он на протяжении 30 лет не получал авторские отчисления.

В интервью Ксении Собчак певица рассказывала, что добровольно отказалась от исполнения большинства песен, написанных Максимом Фадеевым, чтобы обезопасить себя от исков. Но оставила три композиции: «Сделай так», «Мало огня», «Никогда». Линда пояснила, что она открыта к разговору, но не к судебным тяжбам.

Андрей Черкасов сейчас находится под домашним арестом по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 160 УК). Однако фабула его дела связана не с Линдой, а с другим популярным музыкальным проектом — «Руки вверх!». В декабре 2024 года Черкасов добился запрета на показ фильма про группу, указывая, что права на песни принадлежат ему. Следствие документы о правах посчитало фиктивными и вменило господину Черкасову статью о мошенничестве.