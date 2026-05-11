В Энгельсе временно дали воду, но через несколько дней ее снова отключат

Воду в дома жителей Энгельса, оставшихся из-за аварии на коллекторе без водоснабжения, начали подавать 11 мая с 14:00. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Однако через несколько дней подачу снова остановят из-за замены поврежденного участка трубы.

Фото: Администрация Энгельсского района

По словам господина Бусаргина, к моменту подачи воды работы по организации временного решения были практически завершены. Вода поступала постепенно, чтобы избежать повреждений сети.

Авария на главном самотечном коллекторе на ул. Менделеева произошла 30 апреля. Без водоснабжения остались около 15 тыс. человек, причиной назван износ сетей. Был поврежден 20-метровый участок трубы, в ходе ремонта выявлены новые провалы. 6 мая в зону ЧС доставили насосную установку из Ярославля. Глава района Максим Леонов объявил выговор профильным чиновникам ЖКХ, в муниципалитете введен режим ЧС. Жителям пообещали сделать перерасчет.

Нина Шевченко