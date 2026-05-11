Режим гиперхлорирования ввели в Энгельсе из-за аварии на коллекторе

Трое суток продлится усиленное хлорирование воды в Энгельсе, где с 9 мая не было водоснабжения. В администрации района уточнили, что содержание свободного хлора перед подачей в сеть будет поддерживаться на уровне 1,2 мг/л.

Фото: Telegram-канал Максима Леонова

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил о начале заполнения системы 11 мая. Однако жителей города предупредили, что воду скоро снова отключат.

В конце прошлой недели Роспотребнадзор порекомендовал жителям отстаивать и фильтровать воду перед использованием, пить только кипяченую или бутилированную, не купать детей без предварительного кипячения и отстаивания, а аллергикам полностью отказаться от водопроводной воды.

Авария на коллекторе на ул. Менделеева произошла 30 апреля из-за износа сетей, поврежден 20-метровый участок. 5 мая в Энгельсе ввели режим ЧС. Власти пообещали перерасчет, чиновники ЖКХ получили выговоры.

Нина Шевченко