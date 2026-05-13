«То, что обсуждают эти двое, имеет последствия для всего мира»

Предстоящая встреча глав США и КНР стала одной из главных тем в международной прессе. Многие обозреватели отмечают, что результаты переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в ближайшее время окажут большое влияние на всю мировую политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

The New York Times (Нью-Йорк, США) Погрязшие в проблемах Трамп и Си Цзиньпин начинают саммит, умерив амбиции Президент Трамп не хотел прибывать в Китай именно таким образом. Когда Трамп отложил свою долгожданную поездку в Пекин на шесть недель, он рассчитывал прибыть туда, вынудив иранцев капитулировать перед его требованиями. Вместо этого многие в Китае будут задаваться вопросом, как он оказался втянутым в войну, которую сам же и начал, против гораздо меньшей по силе державы. Иранский ядерный арсенал находится там, где и был. Ормузский пролив, через который Китай получает более 30% своей нефти, остается закрытым, и нет никаких очевидных планов по его повторному открытию. Однако война создает сложности и для господина Си. Несмотря на все глобальные амбиции Китая, он не смог и не захотел прийти на помощь Ирану, своему политическому партнеру и ключевому поставщику, и не предложил собственного плана по возобновлению жизненно важных поставок нефти и газа в Китай.

«Синьхуа» (Пекин, КНР) Неуклонное развитие китайско-американских отношений Перед двумя странами открывается возможность построить стратегические, конструктивные и стабильные отношения. Обзор двусторонних отношений, которые в целом сохраняли стабильность, несмотря на взлеты и падения, показывает, что дипломатия глав государств всегда служила «якорем» отношений, играя незаменимую стратегическую направляющую роль и обеспечивая важные стратегические гарантии для улучшения и развития двусторонних связей. Китайско-американские отношения являются одними из важнейших двусторонних связей в мире сегодня, и стратегические решения обеих стран оказывают влияние на будущее глобального ландшафта. Есть надежда, что предстоящая дипломатия глав государств будет неуклонно направлять большой корабль китайско-американских отношений вперед, преодолевая все трудности, чтобы обе страны могли вместе достичь еще больших и позитивных результатов и обеспечить большую стабильность и уверенность в нестабильном мире.

Le Monde (Париж, Франция) Дональд Трамп начинает свой визит в Китай, где его встречает Си Цзиньпин, занимающий силовую позицию Президент США начинает свою поездку в Китай в среду, находясь втянутым в войну с Ираном, партнером которого является Пекин. Нефтяной кризис, связанный с блокадой Ормузского пролива, представляет меньшую проблему для Китая, который принял меры предосторожности против такого рода рисков. Дональд Трамп с нетерпением ожидает пышного китайского приема в свою честь. Он совершает эту поездку, пока его администрация ищет выход из иранского конфликта. Вашингтон представляет этот визит как возможность оказать давление на Китай, чтобы тот использовал свои отношения с Тегераном в своих интересах. До визита, в пятницу, 8 мая, Соединенные Штаты объявили о санкциях против девяти компаний и граждан материкового Китая и Гонконга, обвиняемых в поставке компонентов для иранских ракет и спутниковых снимков, используемых для нанесения ударов по американским интересам в районе Персидского залива.

Der Spiegel (Гамбург, Германия) То, что обсуждают эти двое, имеет последствия для всего мира Весь мир наблюдает за этим визитом: президент США Дональд Трамп сегодня приземлится в Пекине. Китай может оказать давление на Тегеран, чтобы тот вступил в мирные переговоры и открыл Ормузский пролив. Если Си Цзиньпин действительно согласится, он сможет вновь представить свою страну как оплот стабильности, а себя — как ответственного геополитика — противовес хаотичному президенту США. Война с Ираном демонстрирует, насколько сильно изменился баланс сил между Трампом и Си Цзиньпином за последние годы. Президент США хотел сдержать Пекин, но в действительности он ускорил подъем Китая. Трамп развязал войну с Израилем, но без Си Цзиньпина он не сможет из нее выйти. Си Цзиньпин встречается с Трампом в Пекине с позиции силы. Он хочет убедить президента США уменьшить поддержку Тайваня, а это позволит Пекину установить контроль над островом. Если Си Цзиньпину удастся добиться успеха в этом начинании, это будет иметь последствия далеко за пределами региона.

BBC (Лондон, Великобритания) Спустя десятилетие Трамп возвращается в более сильный и уверенный в себе Китай Когда лидер Китая Си Цзиньпин будет принимать своего американского коллегу в Пекине, Дональд Трамп вспомнит свой последний визит в 2017 году — тогда его всячески старались ублажать, устроив ужин в Запретном городе, а такой чести до него не удостаивался ни один президент США. Чего ожидать от визита президента США в КНР Но теперь многое изменилось. Трамп возвращается в более сильный и гораздо более уверенный в себе Китай. Амбициозный Си Цзиньпин продвигает планы по созданию «новых производительных сил» с крупными инвестициями в возобновляемую энергетику, робототехнику и искусственный интеллект. Если американский президент и его администрация хотят увидеть будущее, к которому Пекин стремился в последнее десятилетие, им стоит заглянуть за пределы внушительного центра столицы, где они проведут большую часть своего времени.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик