Челябинский суд рассмотрит жалобу на изъятие в доход РФ активов Боброва и Бикова

Седьмой кассационный суд в Челябинске рассмотрит апелляцию на изъятие в доход государства активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва по иску Генпрокуратуры РФ, следует из картотеки суда.

Напомним, в начале октября по антикоррупционному иску Генпрокуратуры России в доход государства была обращена корпорация СТС, капитализация которой составляет почти 140 млрд руб. Также суд изъял у ответчиков — бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова — целый ряд других предприятий, которые они получили благодаря коррупционным связям с чиновниками, в том числе бывшим вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, который также оказался среди ответчиков.

Артем Путилов