Гувернанток перевели в эконом

Родители стали снижать зарплаты няням со знанием языков. Доходы специалистов с хорошим английским, китайским или французским начинаются от 150 тыс. руб., значительная часть персонала получает до 300 тыс. руб. Наибольший спрос у носителей языка — они могут зарабатывать и до 500 тыс. руб.

Тренд на дорогих нянь, которые в последние пару лет приезжали к юным россиянам не из Англии или Австралии, а из азиатских стран, уходит в прошлое. Теперь клиенты предпочитают экономить.

Впрочем, на рынке есть гувернантки с запросом в 50 тыс. руб. в день.

Но это вознаграждение определяется не заслугами кадров, а аппетитами агентства, которое их представляет, говорят участники отрасли. Большинство же нянь, в совершенстве владеющих иностранным языком, готовы работать за 1,5 тыс. руб. в час, рассказывает руководитель агентства по подбору домашнего персонала «Просто хорошие люди» Светлана Путилова:

«Есть еще очень большая разница в среде, где выросли няни. То, что мы ожидаем от людей из Китая или с Филиппин, они не могут предложить. За 10 лет работы я ни разу не видела, чтобы в России нанимали китаянок — это все миф. Сейчас люди готовы платить за такие услуги не больше 180-200, максимум 300 тыс. руб. в месяц, даже если они очень обеспеченные.

Филиппинки подорожали. Им нужно ежемесячно продлевать официальную визу. За год она обходится в 200 тыс. руб. Кроме того, патент на работу стоит 60 тыс. руб. в месяц. Легальных работников очень мало, в основном все приезжают незаконно. Они передвигаются на такси либо просто сидят дома и никуда не выходят».

Запросов на квалифицированную няню, но с меньшими зарплатными ожиданиями в 2026 году все больше, говорит основатель сервиса «Бабушка на час» Наталья Линькова:

«Няни, у которых ставка в месяц доходит до 500 тыс. руб., — это чаще всего иностранки, но не просто носители языка, а имеющие еще и высокую квалификацию, высшее педагогическое или медицинское образование. В приоритете по языкам — английский и французский. Кроме знания иностранного, родители всегда обращают внимание, насколько специалист может обеспечить безопасность ребенка: знает ли он симптомы детских болезней, умеет ли оказывать первую доврачебную помощь. Они берут не репетитора языкового, а все-таки гувернантку».

«Золотой возраст» гувернанток, по словам представителей отрасли, — от 35 до 50 лет. Это самые дорогие специалисты.

При этом уже несколько лет тренд разворачивается в сторону более молодых кадров — их зарплаты растут быстрее. Главное — подтверждать уровень владения языком, говорит руководитель агентства English Nanny Валентин Гроголь:

«Заработные платы бывают и больше 500 тыс. руб. в месяц, но для такой суммы крайне важен уровень языка. Если няня — носитель английского или китайского, это будет востребовано. Причем китайский должен быть путунхуа, либо еще его называют мандарин. Иногда бывает кантонский диалект, но реже. Поэтому среди преподавателей нужно еще найти тех, у кого правильный китайский. За носителей клиенты готовы платить больше — в среднем около 500 тыс. руб. Если полный день обходится слишком дорого, можно нанять специалиста на несколько часов».

Услуги иноязычных нянь чаще всего ищут детям от 0 до 7-9 лет. Для более взрослых подбирают уже постоянных репетиторов, но их зарплаты находятся на значительно более высоком уровне и зависят от профиля учебного заведения, к которому готовят ребенка.

Юлия Савина