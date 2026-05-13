ФСБ: готовивший теракт против судей в Тамбове россиянин осужден на 22 года

ФСБ сообщила о вступлении в силу приговора, вынесенного в отношении обвиняемого в подготовке теракта против членов Тамбовского областного и арбитражного судов. Алексей Милосердов приговорен к 22 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн руб.

Суд согласился с версией следствия, согласно которой фигурант «после начала СВО регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы», а в 2024 году «через мессенджер Telegram был завербован украинскими спецслужбами». В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что при задержании у мужчины изъяли «два взрывных устройства и телефонный аппарат, содержащий переписку с украинским куратором». В отношении гражданина возбудили уголовные дела по статьям о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3), незаконном приобретении взрывных устройств ( ч. 4 ст. 222.1 ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1).

В своем пресс-релизе ФСБ подчеркнула, что «спецслужбами Украины не снижается активность поиска» в интернете, в том числе в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), потенциальных исполнителей терактов и диверсий.

«Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание», — подчеркнули в ФСБ.