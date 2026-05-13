Кандидатов через край

Северо-Кавказский федеральный округ оказался единственным макрорегионом страны, где число активных соискателей превышает потребности работодателей. Такие выводы содержатся в исследовании hh.ru, которое есть в распоряжении «Ъ-Кавказ». Опрошенные редакцией эксперты полагают, что сложившаяся ситуация отражает структурный дисбаланс между запросами экономики и предпочтениями соискателей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным hh.ru, ситуация на рынке труда в СКФО развивается иначе, чем в большинстве российских регионов, где сохраняется кадровый дефицит. В компании отмечают, что активность соискателей в округе примерно в 1,5 раза превышает средние показатели по стране. Если два года назад региональные значения hh-индекса находились на уровне общероссийских, то к 2026 году Северо-Кавказский федеральный округ закрепился в категории профицитных рынков труда.

Наиболее высокий уровень конкуренции, согласно исследованию, зафиксирован в гуманитарных и офисных профессиях. В сфере искусства и массмедиа на одну вакансию приходится 60,6 резюме, в сфере безопасности — 48,3, в IT — 42,6. Высокая конкуренция также наблюдается среди юристов — 30,4 резюме на вакансию — и маркетологов, где показатель достигает 35,2.

Одновременно в ряде отраслей сохраняется дефицит персонала. По данным hh.ru, в розничной торговле на одну вакансию приходится 4,1 кандидата, в медицине — 7,8, в продажах — 10. В исследовании отмечается, что рынок труда округа характеризуется прежде всего несовпадением структуры спроса и предложения.

В hh.ru указывают, что основным работодателем в крупнейших городах СКФО — Махачкале, Грозном, Владикавказе и Ставрополе — остается малый и средний бизнес, обеспечивающий около 70% рабочих мест в массовых сегментах экономики.



Наибольшая доля вакансий в секторе МСП приходится на специалистов по продажам — 24%, а также на домашний и обслуживающий персонал — 17%.

По оценке компании, именно сектор малого и среднего бизнеса обеспечивает вовлечение значительной части населения округа в рынок труда. Вместе с тем от 45% до 48% предприятий МСП сообщают об усложнении процесса найма за последний год.

В исследовании также отмечается высокий уровень профессионального выгорания. По данным hh.ru, в средних компаниях округа с этим сталкиваются до 38% сотрудников.

Отдельное внимание аналитики компании уделяют причинам отказов соискателей от вакансий. Если в среднем по стране главным фактором остается уровень заработной платы — его называют 69% кандидатов, — то в регионах юга России этот показатель составляет 34%. При этом значение репутации работодателя в СКФО, согласно исследованию, существенно выше среднероссийского уровня. На отсутствие узнаваемого бренда работодателя жалуются 32% компаний против 15% по стране.

В компании также считают, что при развитии системы профориентации и подготовки кадров регион сможет перераспределить избыток специалистов гуманитарного профиля в отрасли промышленности, торговли и сервиса. По оценке hh.ru, демографический потенциал округа позволяет СКФО не только обеспечивать собственные кадровые потребности, но и выступать поставщиком трудовых ресурсов для других регионов страны.

Опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты считают, что исследование hh.ru фиксирует не избыток кадров как таковой, а структурный перекос рынка труда, при котором предложение рабочей силы не соответствует запросам экономики региона.



«В то время как от Урала до Дальнего Востока работодатели буквально охотятся за каждым соискателем, в СКФО складывается ситуация кадрового затоваривания. Это своего рода аномалия, заставляющая пересмотреть привычные законы рынка»,— говорит руководитель рекламного агентства Craft Star и эксперт Кавказского экономического института Самир Алиев.

По его мнению, высокий уровень конкуренции в гуманитарных и медийных профессиях связан с тем, что значительная часть молодых специалистов ориентируется на сферы, которые традиционно считаются более престижными. При этом локальная экономика испытывает повышенный спрос на работников прикладных специальностей, занятых в торговле, строительстве и сервисе.

Эксперт также обращает внимание на роль репутации работодателя в регионах Северного Кавказа.

«За деньги можно купить труд. Доверие и лояльность покупаются репутацией»,— считает Самир Алиев.



По его словам, в регионах с сильными социальными и родственными связями бренд работодателя воспринимается как показатель стабильности и надежности компании.

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кырлан Марчел считает, что ситуация на Северном Кавказе свидетельствует о структурном дисбалансе рынка труда.

«Это, скорее, структурный профицит одних компетенций при дефиците других. Именно поэтому в регионе одновременно возможны высокая конкуренция в медиа и офисных ролях и острый дефицит в медицине, строительстве, ритейле и сервисе»,— отмечает господин Марчел.

По его словам, рост числа резюме при одновременном сокращении вакансий увеличивает нагрузку на работодателей и усложняет процесс подбора персонала. Эксперт также полагает, что слабое качество кадрового менеджмента может негативно влиять на инвестиционную привлекательность округа.

Кырлан Марчел указывает на риск оттока молодых специалистов из региона. По его оценке, при отсутствии достаточного числа локальных рабочих мест в современных секторах экономики СКФО может столкнуться с потерей наиболее мобильной части трудовых ресурсов.



«Работодателям не нужен абстрактный человек, им нужен подходящий сотрудник с приемлемыми ожиданиями, устойчивой мотивацией и готовностью работать именно в данном режиме»,— подчеркивает Кырлан Марчел.

По его мнению, для снижения структурного дисбаланса рынку труда округа необходимы развитие прикладного образования, повышение привлекательности рабочих профессий и формирование новых точек экономического роста внутри региона.

Роман Лаврухин