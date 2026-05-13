Компании сбрасывают кадровый балласт

Работодатели готовы избавляться от ненужных сотрудников за три-шесть окладов. Массовые сокращения наносят репутационный вред компаниям, поэтому HR-менеджеры стараются договориться с неэффективными кадрами при помощи компенсаций, говорят опрошенные “Ъ FM” юристы по трудовому праву. Увольнение сотрудников по статье, например, за нарушение дисциплины все чаще оборачивается проигранными судами, вынужденным восстановлением в должности и большими издержками.

К тому же «выжить» из офиса ненужный персонал при помощи психологических приемов, становится все сложнее, говорит руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина:

«Желание уволить выросло, но попробуй таких уволить. Недели не проходит, чтобы работодатели не пытались избавиться от IT-специалиста, особенно работающего удаленно. Но сделать это крайне сложно. Если оформлена периодическая дистанционная работа, даже неявка в офис не всегда считается прогулом. Максимум — выговор. Если человек продолжает работать дистанционно, доказать прогул практически невозможно.

Когда сотрудник ходит в офис, ему начинают ухудшать условия: лишают премий, не зовут на совещания, дают бессмысленные задания или перегружают работой. Но если у человека крепкие нервы, это может продолжаться долго. У меня есть клиентка, которая уже три года живет в таком режиме. На все попытки давления отвечает: "Заявление писать не буду". Многие работодатели готовы договариваться и выплачивать компенсации. Проще заплатить за несколько месяцев — в Москве обычно от трех до шести окладов.

Иначе весь офис видит, как человека пытаются выжить с работы такими методами».

В 2025 году, по данным консалтинговой компании Get Experts, сокращения затронули каждую четвертую российскую компанию. В 2026-м трудовые конфликты перестали быть единичными, говорят собеседники “Ъ FM”. Хуже всего приходится сферам, где работают дорогие специалисты с высокой долей интеллектуального труда и молодые коллективы. Это IT, финтех, маркетинг и консалтинг. При этом чаще всего штат урезают без выплаты компенсаций, говорит руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров:

«Кадровая ситуация — отражение экономической, те изменения, с которыми столкнулся бизнес, например, повышение налогов, и изменение налогообложения для ИП. Безусловно, это приводит к увеличению стоимости продукции, услуг. А клиенты — как крупные компании, так и частные лица — не всегда готовы платить столько, сколько раньше. Получается замкнутый круг, и один из способов его разорвать — сокращение персонала.

Другое дело, что в условиях, когда компании для снижения налоговой нагрузки вместо оформления человека в штат переводят его в статус самозанятого, у такого сотрудника фактически нет никаких гарантий — ни компенсаций, ни полноценной защиты прав.

Но в конечном итоге задача каждого человека — самому защищать свои интересы и понимать, как выстраивать отношения с компанией».

По данным платформы hh.ru, в начале года количество вакансий в сфере информационных технологий сократилось почти на 40% по сравнению с 2025-м. При этом количество резюме выросло на треть. Работу сейчас ищут IT-специалисты самых разных уровней, поэтому у работодателей появилась возможность нанимать сильных кандидатов дешевле рынка, говорит гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов:

«Это связано прежде всего с тем, что крупные заказчики, так или иначе связанные с государством, сократили свои бюджеты. Поставщики тоже вынуждены урезать расходы, чтобы сохранить бизнес и ядро команд. Поэтому те компании, у которых был определенный кадровый запас, сейчас оставляют только тех сотрудников, без которых невозможно пройти этот сложный период в экономике.

Если несколько лет назад специалист, уходя с работы, без труда находил новое место на более выгодных условиях, то сейчас это зачастую невозможно. На рынке появились специалисты всех уровней — джуны, миддлы и даже сеньоры, — и для компаний это определенная возможность. Те, кто заранее создал кадровый резерв, теперь могут воспользоваться ситуацией: на рынке появились сильные специалисты, которые уже не так привередливы к условиям».

На этом фоне бизнес стал реже нанимать сотрудников, а на рынке сохраняется дефицит вакансий, рассказывал ранее “Ъ FM”. При этом и сократить сотрудников непросто — уволенные активно идут в суд и в большинстве случаев выигрывают дела, говорят эксперты.

Ангелина Зотина, Юлия Савина