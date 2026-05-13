Покинувшего Россию бывшего замминистра природы заподозрили в мошенничестве

Бывший заместитель главы Минприроды Денис Буцаев стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Экс-чиновник проходит по делу в статусе обвиняемого.

Денис Буцаев (2023 год)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Денис Буцаев (2023 год)

Дело связано с хищением средств Российского экологического оператора (РЭО). Обвинение уже предъявлено двум бывшим топ-менеджерам РЭО: Екатерину Степкину отправили под домашний арест, а Максиму Щербакову избрали запрет определенных действий.

Денис Буцаев с 2020 года по март 2025-го был гендиректором РЭО. В марте прошлого года стал замминистра природных ресурсов и экологии. 23 апреля 2026-го он ушел в отставку по собственному желанию. В конце того же месяца «Ведомости» писали, что он уехал из России. МВД объявило господина Буцаева в розыск.