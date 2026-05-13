Минюст США обвинил экс-мэра калифорнийской Аркадии в работе на власти Китая

Недавно ушедшей в отставку мэру города Аркадия, штат Калифорния, Ирен Ванг предъявлено обвинение в работе в качестве агента на правительство Китая. Об этом в среду со ссылкой на Минюст США сообщает местный корреспондент японской газеты Yomiuri. По данным источников издания, экс-мэр планирует заключить сделку со следствием и признать свою вину.

Согласно заявлению министерства, Ирен Ванг подозревается в распространении прокитайской информации через местный новостной сайт для американцев китайского происхождения. По версии следствия, она управляла сайтом по указанию китайских правительственных чиновников в 2020—2022 годах. Одним из доказательств сочли совпадение сообщения Ирен Ванг на сайте с содержанием новостной статьи, которую китайские правительственные чиновники отправили ей через соцсети. И там, и там сообщалось, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая нет таких явлений как геноцид коренного населения и принудительный труд.

Ирен Ванг 58 лет. Она иммигрировала в Калифорнию из Китая около 30 лет назад. Впервые она была избрана мэром Аркадии в 2022 году. С февраля текущего года занимала должность мэра в рамках системы ротации городского совета. 11 мая, сразу после предъявления обвинения, она подала в отставку.

Эрнест Филипповский