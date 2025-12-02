На содержание «Лета на площади» в Екатеринбурге потратили почти 50 млн за год

На обслуживание пространства «Лето на площади» на площади 1905 года в Екатеринбурге потратили 48 млн руб. по итогам 2025 года. Такую сумму озвучили на думской комиссии при рассмотрении корректировки в бюджет. Депутаты одобрили увеличение статьи расходов на 6 млн руб., до этого она составляла 42 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отвечая на вопросы депутатов, директор департамента финансов мэрии Юлия Медведева пояснила, что увеличение суммы связано с необходимой доплатой по уже заключенному контракту. Объем финансирования на 2026 год еще не определен.

«Хотелось бы понимать, что мы покупаем. В самом центре города мы хотели сделать что-то хорошее, реформировать. Но получилось непонятно, что мы за эти деньги приобрели для города в формате "Лета на площади"»,— сказал депутат от «Единой России» Тимофей Жуков. Он обратил внимание на то, что обслуживание катка зимой обходится дешевле, чем обустройство пространства летом.

Депутат от ЕР Александр Колесников подчеркнул, что во время работы общественного пространства у горожан пропадает возможность припарковать свою машину на площади. «Если мы 50 млн руб. тратим на "Лето на площади", может быть, тогда платную парковку сделаем и веселее будет?»,— предложил представитель «Новых людей» Сергей Козлов. Депутаты согласились, что к наполнению программы в 2026 году необходимо отнестись более внимательно.

Обустройство «Лета на площади» на площади 1905 года сделали за счет туристического налога: 62 млн руб. потратили на деревья, клумбы, скамейки, архитектурную подсветку. Постановление о создании общественного пространства глава города Алексей Орлов подписал в июле этого года, оно проработало до 28 сентября. Тогда он объяснил, что парковка на площади не придавала городу «столичного статуса», теперь там будут проводиться музыкальные и спортивные фестивали, выставки и ярмарки.

Анна Капустина