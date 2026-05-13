На востоке Москвы загорелось здание рядом с «Кремлем в Измайлово»

На Вернисажной улице на востоке Москвы начался пожар. Из огня спасли пятерых человек, сообщила пресс-служба МЧС.

Сначала пожарные сообщали, что пожар произошел на площади 200 кв. м., позже заявили, что огонь распространился на 1 тыс. кв. м. Сейчас его площадь достигла трех тысяч квадратных метров.

К тушению привлекли более 100 человек и 30 единиц техники. В готовность привели вертолеты Московского авиационного центра. Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, сообщили в столичном МЧС.

Уточняется, что возгорание произошло на ул. Вернисажная, 6, в металлокаркасном строении. В этом здании, согласно «Яндекс Картам», располагаются автосервисы и спортивная школа. Рядом находится музей «Бункер Сталина», стадион «Измайлово» и парк «Кремль в Измайлово».