Школы района Екатеринбурга недобрали первые классы из-за теста по русскому языку

Некоторые школы Железнодорожного района Екатеринбурга недобрали первый класс из-за введенного в 2025 году обязательного тестирования для детей иностранных граждан на знание русского языка, рассказал глава районной администрации Виталий Першин на совместном заседании думских комиссий по городскому хозяйству и МСУ. Чиновник признался, что после появления «барьера» учреждениям на территории «стало полегче».

«Проблемы есть, особенно были до 2025 года, когда не было тестирования на знание русского языка. К нашим ребятам приходили учиться дети, которые вообще не говорят на русском языке. В таких условиях сложно преподавать, и понятно, что они и родители высказывались»,— пояснил господин Першин.

Депутат Константин Киселев («Яблоко») призвал чиновника поддерживать культурный центр (КЦ) «Стрела» в микрорайоне Сортировочный и другие организации, которые «очень эффективно работают с мигрантами». «Программы по социализации детей мигрантов стоят всяческой поддержки, потому что проблема острая и во втором поколении мигрантов, это закономерность, отмечается рост негативных проявлений, и это надо купировать на этом уровне. "Стрела" делает все правильно»,— подчеркнул он.

Ранее министерство образования Свердловской области сообщало, что в 2025 году на экзамен по русскому языку успешно прошли только 780 детей мигрантов из 1475 пришедших на тестирование. В апреле в ведомстве заявили, что ребята с иностранным гражданством, которые не смогли поступить в школу, смогут получить образование по программам, разработанным специально для них.

