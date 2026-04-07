Дети мигрантов без знания русского на Урале будут учиться по спецпрограммам

В Свердловской области дети мигрантов, которые не смогли сдать экзамен на знание русского языка, будут обучаться по специальным программам, разработанным специально для них. Об этом сообщила в эфире ОТВ замминистра образования региона Ольга Бабченко.

По ее словам, после нескольких неудачных попыток сдачи теста информация о ребенке будет передана в ОВД, а дальнейшие планы на обучение будут обсуждаться с семьей. «У нас тоже регламентируемый возраст освоения образовательных программ — от 6,6 до восьми лет. Может случиться такой факт, что ребенок уже старше, а в школу не поступил. Тогда индивидуально по отношению к нему разрабатывается программа, рассматриваются другие форматы обучения»,— рассказала госпожа Бабченко.

На Среднем Урале также организовано дополнительное изучение русского языка по образовательным программам, при этом власти занимаются сопровождением семей, в которых дети сдают тест. В прошлом году на экзамен пришли 1475 детей, успешно удалось его сдать 780 детям.

В период с июня по август тесты на знание русского языка в Екатеринбурге прошли 426 детей иностранных граждан, которые должны поступить в школы города. По итогам лета доля успешно сдавших экзамен выросла с 23,8% до 32%.

Ирина Пичурина