«Самая большая диаспора у нас таджикская, потом киргизская, потом узбекская»

Ряд школ Железнодорожного района Екатеринбурга не смог набрать полные первые классы из-за обязательного тестирования мигрантов на русский язык. Об этом глава района Виталий Першин рассказал депутатам думы Екатеринбурга во время отчета за 2025 год. Депутаты призвали его остановить деградацию ряда территорий и пообещали подумать над увеличением полномочий глав районов.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава администрации Железнодорожного района Виталий Першин

Глава Железнодорожного района Виталий Першин представил депутатам гордумы Екатеринбурга «неоднозначные» экономические результаты территории по итогам 2025 года на совместном заседании думских комиссий по городскому хозяйству и МСУ.

По его словам, оборот крупных и средний организаций за год увеличился с 570,5 млрд до 579,4 млрд руб., а размер средней заработной платы с 89,9 тыс. до 104,3 тыс. руб. Однако финансовый результат организаций по всем видам деятельности составил всего одну четверть от показателя 2024 года.

«Это связано с банкротствами крупных предприятий, с трудным финансовым экономическим положением предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения»,— пояснил господин Першин.

Глава района заверил депутатов, что с учетом негативных тенденций территория все равно «сохраняет сильные экономические позиции». «Занимаем третье место по обороту крупных и средних организаций, второе место по обороту в расчете на одного работника, что говорит об эффективном использовании трудовых ресурсов — сбои не переходят в систему, район остается не только территорией проживания, но и серьезной деловой производственной площадкой города»,— добавил чиновник.

Депутаты поинтересовались у Виталия Першина, с чем связано снижение численности населения территории на 10 тыс. человек в 2022-2023 годах: с 172,8 тыс. до 162,9 тыс. человек. «Депортировали»,— предположил депутат от «Новых людей» Сергей Козлов, намекнув на большое число мигрантов в районе.

Господин Першин пояснил, что сокращение произошло в результате переписи населения, по итогам которой органы статистики представили информацию, «не совсем совпадающую с действительностью».

«Минцифры берет данные по биллингу сотовых операторов, по нему в районе фактически проживает 238 тыс. человек, из них 40 тыс. — мигранты»,— признался он.

Депутат Виктор Сомиков (КПРФ) уточнил у чиновника, кого в районе проживает больше: «китайцев или мигрантов из разных азиатских республик». По словам Виталия Першина, за несколько лет число граждан КНР в районе сократилось, в отличие от выходцев из стран ближнего зарубежья. «Самая большая диаспора у нас таджикская, потом киргизская, потом узбекская»,— добавил глава района.

Он признал, что из-за приезжих школы на территории испытывали проблемы с большим количеством детей, которые «вообще не говорят на русском языке», однако с введением обязательного тестирования на его знание в 2025 году «стало полегче». «Сейчас, когда тестирование пошло, некоторые школы недобрали первый класс»,— отметил чиновник.

Депутат Константин Киселев («Яблоко») призвал главу района усилить поддержку программ по социализации детей приезжих для «купирования негативных проявлений» и остановить деградацию «ул. Пехотинцев, территорию Таганского ряда, где высокая численность мигрантов».

«Я проехался не так давно там и пришел в ужас, возникло желание взять бульдозер, как делают в Китае, снести все и отстроить заново. Там реально страшно, начиная с поликлиники больницы №3, она не отвечает никаким современным требованиям»,— заявил он.

Высказывание господина Киселева возмутило депутата Владимира Крицкого («Единая Россия»), который обвинил коллегу в том, что тот «подбивает думу к экстремизму».

Позицию Константина Киселева о необходимости расширить полномочия глав районов для преобразования их территорий поддержал первый вице-спикер Михаил Матвеев («Единая Россия»). Он напомнил, что из всех 3 557 вопросов и обращений от жителей администрация Железнодорожного района смогла положительно решить только 274, из 73 запросов депутатов — всего четыре.

«Полномочий у районов не просто крайне мало — у них нет возможностей решать вопросы. Я неоднократно присутствовал на приемах и видел, что глава района не способен решить практически ни один вопрос — это не правильно, плохо и принижает его авторитет»,— подчеркнул первый заместитель председателя гордумы.

В конце выступления господин Матвеев призвал Виталия Першина активнее использовать механизм инициативного бюджетирования для обновления территории. «Четыре-пять проектов для района — это чрезвычайно мало. В других районах 12-19, и это значит, что руководители учреждений плохо работают в этом направлении, денежку нужно выбивать»,— отметил депутат.

Против рекомендации первого вице-спикера выступил председатель думской комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников («Единая Россия»), добавив, что в Железнодорожном районе проживает «небогатое население».

«Приезжаем в школу №179, там 70% мигрантов, и давай спрашивать с директора, почему платные услуги не развивают. А там 70% — дети из бедных многодетных семей, какие там платные услуги?»,— пояснил единоросс.

Глава думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин («Единая Россия») предложил отметить протокольно предложение Михаила Матвеева, чтобы департамент экономики мэрии проанализировал работу всех восьми администраций районов города и внес предложение депутатам, главе Екатеринбурга Алексею Орлову по расширению полномочий руководителей для возможности решать проблемы жителей.

Василий Алексеев