К столетию легендарного десерта «Анна Павлова» шеф-кондитер «Гранд Отель Европа» Дмитрий Шибков представил собственное прочтение знаменитого пирожного. Анна Павлова, которая, к слову, жила неподалеку — на Итальянской, 5 — прославила русскую балетную школу во всем мире и первой подняла балет до уровня высокого драматического искусства. После исполнения «Умирающего лебедя» публика на несколько минут замерла в молчании, а затем разразилась бурными овациями.

Подаваемый в кафе «Мезонин» в атриуме отеля легкий торт-безе, по словам Дмитрия Шибкова, воплощает ту воздушность, о которой современники Павловой слагали легенды. Создавая свою версию блюда, команда стремилась передать легкость не только во вкусе, но и в визуальном образе. В основе десерта — меренга, сливочный ванильный крем и ягоды, а украшение в виде изящного силуэта балерины стало завершающим штрихом, напоминающим о вечности искусства.

Нина Никифорова