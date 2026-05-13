Солнечный круг

«Коммерсантъ Стиль» — о современных средствах, защищающих от солнца, и о том, насколько они важны даже в условиях города.

Несмотря на нестабильную погоду, май — самое время вспомнить про солнцезащитные кремы. Если верить статистике, то эта категория косметических средств все больше становится популярной. Так, по данным компании Bioderma, поколение Z (это люди, родившиеся между 1997 и 2012 годами) особенно осведомлено об угрозах солнца — 69% зумеров беспокоятся о его влиянии на кожу, а 72% используют солнцезащитный крем не реже раза в неделю, что значительно больше миллениалов (56%).

Использование солнцезащитного крема в своей повседневной бьюти-рутине — обязательное условие, но задача найти «тот самый» крем может быть непростой. Это особенно сложно для обладателей жирной кожи, так как, несмотря на широкий выбор солнцезащитных средств, многие из них содержат масло ши или растительные масла, которые, хотя и отлично увлажняют сухую кожу, но могут усугубить жирность, привести к закупорке пор и появлению высыпаний.

Однако количество инноваций в области солнцезащитных средств огромно: сегодня существуют SPF-фильтры с безмасляными формулами и минеральными фильтрами, матирующие, с защитой от UVA-лучей (связанных с преждевременным старением и раком кожи), UVB-лучей (вызывающих солнечные ожоги) и других агрессивных факторов окружающей среды, таких как инфракрасное излучение и загрязнение. Более того, современные формулы намного легче и адаптивнее своих предшественников.

Авторитетные дерматологи поделились своими рекомендациями по выбору и нанесению солнцезащитных средств.

Лидия Клиндухова, врач-дерматолог, косметолог, тренер компании «Ангиофарм»

Как выбирать: «Ориентируйтесь при выборе на два параметра в составе: ищите в составе современные химические фильтры — именно химические и именно современные. Они обеспечивают долговременную защиту (до восьми часов) и не придают белый оттенок коже. Смотрите, чтобы формула имела в составе ухаживающие компоненты, в идеале — антиоксиданты и увлажняющие активы: коже на солнце нужна допподдержка, а не только защита. Для лета в городе и офисе достаточно будет SPF 30, но, если кожа склонна к пигментации, придется усилить защиту до SPF 50. Приятно, что современные солнцезащитные средства защищают от всех видов излучений, в том числе и от синего света экранов».

Как наносить: «Сейчас золотым стандартом считается "правило двух пальцев" для защиты лица и шеи. Согласно нему, полоски крема длиной с два ваших пальца достаточно для полноценной защиты. Но я бы советовала ориентироваться на ощущения: для кого-то такого количества будет много — крем потечет или даст неприятное ощущение жирной пленки. Минимум для защиты — полоска крема с ваш указательный палец длиной. Важно и как наносить: сначала распределить по коже до полувлажного ощущения, а затем продолжить похлопывающими, вбивающими движениями — не втирать, чтобы не разрушить фильтры».

Анна Завьялова, врач дерматолог-косметолог центра здоровья и красоты «Белый сад»

Как выбирать: «Я рекомендую выбирать SPF для города так же внимательно, как и для пляжного отдыха, потому что ультрафиолет проникает даже сквозь окна офисов и машин. Для города достаточно SPF 30 при условии обновления покрытия, но для склонной к пигментации или возрастной кожи лучше SPF 50+. Ищите на средствах маркировку broad spectrum или значок UVA в кружке (или PA++++). Именно UVA-лучи проникают в дерму, вызывают фотостарение и пигментацию».

Как наносить: «Первичное нанесение санскрина всегда должно быть перед макияжем! Солнцезащитный крем — это последний этап утреннего ухода, но первый этап макияжа. Наносите его после увлажняющего крема и сыворотки, дайте впитаться пять-десять минут. Затем уже праймер, тональный крем, пудра. Даже если вы находитесь в помещении (офис), но иногда выходите на улицу, в обед желательно обновить защиту. Если вы на улице в течение всего дня (гуляете, на встречах на уличных верандах, едете в машине без тонировки) — обновляйте каждые два часа непрерывного солнечного воздействия. Неочевидные места для нанесения защиты: веки (используйте специальные стики для век или осторожно — флюид), уши, губы (бальзам с SPF 15–30 каждые два часа на улице) и кисти рук (ищите SPF-перчатки или крем для рук с фактором). И важно тщательно смывать средства с SPF в конце дня! Используйте двухфазные средства или гидрофильное масло».

Bioderma, солнцезащитный стик SPF50 из гаммы Photoderm: защищает от солнца, увлажняет матирует кожу. В составе: сочетание УФ-фильтров и антиоксидантной «мантии» из эктоина и маннита «Ангиофарм», солнцезащитный флюид SPF 30 на современных фотостабильных УФ-фильтрах: обеспечивает защиту кожи от излучения любого спектра (UVA, UVB, HEV, IR), оказывает антиоксидантное действие, повышает естественную защиту кожи, предупреждает преждевременное старение и развитие гиперпигментации. Не содержит оксибензон, октокрилен, минеральные масла Apivita, увлажняющий гель-крем для лица SPF30 Bee Sun Safe: защищает кожу от UVA/UVB-лучей, ИК-излучения, синего света, увлажняет и тонизирует кожу. В составе: гидролизованные водоросли Laminaria digitata, экстракт прополиса Урьяж, увлажняющий крем без ароматизаторов SPF50+ Bariesun для чувствительной кожи лица и тела: увлажняет и предотвращает обезвоживание кожи, вызванное пребыванием на солнце SVR, крем для чувствительной кожи с высокой степенью защиты Sensifine AR SPF 50+ с фотозащитой UVB + UVA d'Alba, солнцезащитный крем с витамином С и коллагеном Vita Capsule Anti-Aging Sun Cream Sofia Bertrand: солнцезащитный крем с тональным эффектом № 592 Geltek, водостойкий крем Sun Shield SPF 50+ от UVA- и UVB-излучения на минеральных фильтрах. Подходит для раздражённой, чувствительной и атопичной кожи лица и тела, включая зону вокруг глаз EGIA Biocare System, солнцезащитный SPF-30 крема с UVA- и UVB-фильтрами: увлажняет кожу, предотвращает появление гиперпигментации, препятствует процессам фотостарения. В составе: экстракт календулы, гиалуроновая кислота и пантенол Lifecode, увлажняющий крем-хайлайтер с SPF 15 Etat Pur, солнцезащитные увлажняющие флюиды для лица UV Drops SPF 30 и SPF 50 на 100% минеральных УФ-фильтрах Nougatine Paris, солнечный спрей SPF50 для лица и тела. В составе: сочетание минеральных фильтров UVA/UVB, натуральное органическое масло косточек малины, природный бисаболол Sokolov Beauty, матирующий стик для лица SPF 50 с барьером против UVA- и UVB-излучения Don't Touch My Skin, солнцезащитный крем для лица с эффектом второй кожи Don't Touch My Sunscreen SPF 50+ UVAPF 40+ Asap, крем с содержанием химических солнцезащитных фильтров и антиоксидантов: обеспечивает высокий уровень защиты от УФ-лучей типа А и В и предотвращает преждевременное старение кожи. Можно использовать как базу перед нанесением макияжа

