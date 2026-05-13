«Леноблводоканал» дует в трубу

ГУП «Леноблводоканал» объявило конкурсы на капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей на десяти объектах. Общая сумма контрактов на выполнение работ превышает 1,276 млрд рублей. Два объекта будут завершены в этом году, восемь — в 2027-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В начале года администрация Ленобласти сообщала, что в этом году на модернизацию систем водоснабжения и канализации в бюджете Ленобласти предусмотрено более 4,8 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В начале года администрация Ленобласти сообщала, что в этом году на модернизацию систем водоснабжения и канализации в бюджете Ленобласти предусмотрено более 4,8 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новые водопроводы появятся в селе Колчаново Волховского района, в деревне Снегиревка Приозерского района, в деревне Вистино Кингисеппского района, в деревнях Лесколово, Ваганово и Ириновка Всеволожского района. Капитального ремонта дождутся сети водоотведения в селе Паша Волховского района и поселке Осельки Всеволожского района, а также в Тихвине и Сланцах.

Как рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев, работы пройдут по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В пресс-службе строительного блока правительства Ленобласти уточнили, что финансирование работ из федерального бюджета составляет примерно 39%.

Кроме перечисленных объектов, в областном бюджете запланировано начало работ по капитальному ремонту шести объектов водоснабжения и водоотведения на сумму 252,197 млн рублей. В программу капремонта включены участок канализационной сети по улице Щурова в городе Отрадном Кировского района, участок сети водоотведения по улице Маяковского в Приозерске. По обоим объектам получено положительное заключение Леноблгосэкспертизы. Капитальный ремонт получит водопроводная сеть от поселка при железнодорожной станции Ириновка до деревни Проба, а также участок водопроводной сети в деревне Борисова Грива во Всеволожском районе. В Киришах обновят участок водопровода на улице Мира и участок Кириши — Кусино.

Ранее, как сообщал «Ъ Северо-Запад», областные власти заявили о начале системной борьбы с водопотерями и подготовке инвестпрограмм по водоснабжению в регионе. В начале года администрация Ленобласти сообщала, что в этом году на модернизацию систем водоснабжения и канализации в бюджете региона предусмотрено более 4,8 млрд рублей. Год назад сумма составляла 5,3 млрд рублей, которые были направлены на обновление около 25,3 км водопроводных и канализационных сетей. В 2025 году в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» были построены сети водоснабжения в деревне Бор Тихвинского района и водовод Низино — Селиваново в Волховском районе. Работы по водоснабжению выполнили в Рахье, Песочном, Фалилеево, Отрадном, Кирпичном, Рощино, по водоотведению и локальным участкам — в Приозерске, Рощино, Ольшаниках, Выборге.

Александра Тен