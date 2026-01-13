Ленобласть дует на воду

В 2026 году на модернизацию систем водоснабжения и канализации в бюджете Ленобласти предусмотрено более 4,8 млрд рублей, сообщили вчера в пресс-службе строительного блока правительства региона. Областные власти заявляют о начале системной борьбы с водопотерями и подготовке инвестпрограмм по водоснабжению.

По итогу 2025 года на строительство, реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт сетей и установку модульных станций водоподготовки и очистки стоков в Ленобласти было выделено более 5,3 млрд рублей. В прошлом году в регионе в рамках капремонта коммунальной инфраструктуры обновили около 25,3 км водопроводных и канализационных сетей. Работы по водоснабжению выполнили в Рахье, Песочном, Фалилеево, Отрадном, Кирпичном, Рощино, по водоотведению и локальным участкам — в Приозерске, Рощино, Ольшаниках, Выборге. В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» были построены сети водоснабжения в деревне Бор (Тихвинский район) и водовод Низино — Селиваново (Волховский район).

Как отмечает вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский, вода — это не один объект, а система. «Можно построить станцию, но если сеть "теряет" ресурс по дороге, люди не почувствуют стабильности»,— указывает чиновник. В связи с этим в регионе в прошлом году велись работы на объектах федерального проекта «Чистая вода», усиливались ремонты сетей, проводились модернизация, инвентаризация и обследования, шла подготовка гидравлических моделей. По словам господина Барановского, это и есть старт системной борьбы с водопотерями. Он добавил, что сегодня в работе находится сооружение 32 модульных станций водоподготовки и очистки стоков.

В регионе готовятся инвестпрограммы для отдельных населенных пунктов, в том числе для Кингисеппа, но их детали пока не уточняются. Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», летом 2025 года губернатор 47-го региона Александр Дрозденко заявил, что в этом году в Кингисеппе начнется строительство новой станции водоочистки, стоимость которой оценивается в 4,6 млрд рублей.

Проблема грязной воды остро стоит в Кингисеппе уже давно. Летом из-за многочисленных жалоб горожан на грязную воду в жилых домах власти Ленобласти решили выделить 150 млн рублей из резервного фонда регионального правительства на ремонт существующей системы водоочистки города, а также отменили взимание платы за холодное водоснабжение с 1 июня до улучшения ситуации. Как рассказали в пресс-службе стройблока областной администрации, за прошлый год на водоочистных сооружениях Кингисеппа были заменены контактные осветлители и обновлены ключевые элементы технологии, что позволило привести показатели цветности и качества питьевой воды к нормативным значениям. Это привело к тому, что вода в областном центре «стала стабильнее по качеству», утверждают власти. На момент подготовки публикации редакции не удалось подтвердить эту информацию у жителей Кингисеппа.

Следующим шагом в устранении проблемы должна стать системная настройка всей схемы водоснабжения города. Для этого планируется разработка цифровой гидравлической модели, которая покажет реальное состояние сетей, потери и узкие места. После планируется приступить к строительству новых очистных сооружений. Проект уже готов. Как ранее говорили областные власти, мощность нового объекта составит 30 тыс. куб. м в сутки, а его строительство планируется выполнить за три года. В случае привлечения в проект федерального финансирования срок работ может сократиться, уточняют в правительстве региона.

