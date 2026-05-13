Банки меняют позиции

В рэнкинге организаторов рыночных размещений корпоративных облигаций Cbonds в первом квартале 2026 года произошли заметные изменения. Впервые за длительное время его возглавил Sber CIB, на втором месте — прошлогодний лидер Газпромбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг» со второго места откатился сразу на пятую строчку. Впрочем, с учетом значительных погашений и оферт во втором полугодии, а также отложенного спроса в ожидании более низкой ключевой ставки к концу года объемы размещений могут вырасти, а позиции лидеров размещений вновь скорректироваться.

По данным Cbonds, по итогам первого квартала 2026 года на первое место после длительного перерыва вышел Sber CIB (58 размещений на 335,3 млрд руб.). На вторую строчку сместился возглавлявший годовой рэнкинг Газпромбанк (72 размещения на 246 млрд руб., см “Ъ” от 17 февраля). На третье место поднялся Альфа-банк (170,6 млрд руб.), потеснив на четвертую строчку Совкомбанк (142 млрд руб.). Пятерку лидеров замкнул «ВТБ Капитал Трейдинг» (74,4 млрд руб.), который в прошлом году занимал второе место.

Конкуренция между банками на рынке долгового капитала высокая, поэтому «изменение позиций отдельных банков — это естественный процесс», отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров. Отчасти мог сработать эффект высокой базы на фоне активной конвертации банковских кредитов в облигации (см. “Ъ” от 29 июля 2025 года). Кроме того, введенные в марте 2026 года макропруденциальные меры усилили нагрузку на банковский капитал при выдаче займов закредитованным заемщикам. «Это снизило готовность банков участвовать в новых размещениях»,— отмечает руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев.

Всего за квартал инвестбанки провели 148 рыночных размещений на 1,3 трлн руб., что на 37 млрд руб. меньше рекордного результата для первого квартала, установленного в 2025 году (1,35 трлн руб.). Количество сделок выросло за год почти на 9%. Как отмечает Эдуард Джабаров, в части валютных облигаций просадка была более существенной — на 18%, до $1,6 млрд. «В связи с ростом индикатора RUSFAR CNY (рассчитывается на основе однодневных репо с клиринговыми сертификатами участия.— “Ъ”) в феврале этого года активность эмитентов в квазивалютных облигациях на первичном рынке сократилась»,— отмечает руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности «ВТБ Капитал Трейдинг» Мария Хабарова.

В таких условиях рынок переключился на рублевый долг, тем более что Банк России к концу марта снизил ключевую ставку до 15%. Эмитенты выходили на рынок с различными видами инструментов и форматами выпусков. «Много выпусков облигаций размещено в формате переменного купона с привязкой к ключевой ставке, в формате фиксированного купона, одновременно двумя траншами с фиксированным и переменным купоном в рублях»,— отметили в Газпромбанке. Но, как указывает младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Клюева, компании с устойчивой ликвидной позицией, не испытывающие острой потребности в заемных средствах, зачастую откладывали размещения в расчете на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, а заморозка капитальных расходов корпоративных эмитентов дополнительно ограничила темпы прироста рынка.

С учетом продолжающегося цикла снижения ключевой ставки эксперты ожидают продолжения роста рынка. Начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков отмечает, что pipeline на ?второе полугодие превышает показатели прошлого года. «При сохранении текущих ожиданий по дальнейшей траектории денежно-кредитной политики не ожидаем изменений в распределении типа купонной ставки — примерно равное между фиксированной и плавающей ставкой»,— отмечает Эдуард Джабаров.

Высокой активности эмитентов будет способствовать дальнейшее погашение корпоративного долга. По оценке Газпромбанка, объем погашений и оферт (без учета банков) в 2026 году составит 5,5 трлн руб., из них наибольший объем приходится на институты развития и госагентства (около 13%), нефтегазовую отрасль (12%), электроэнергетику (10%), телекоммуникации (7%). Пик погашений придется на второе полугодие. Вдобавок к этому «эмитенты, занявшие выжидательную позицию в первом квартале в связи с потенциальным трендом на более быстрое снижение процентных ставок, начнут активнее выходить на рынок во втором и последующих кварталах»,— отмечает Мария Хабарова. Поэтому, по ее мнению, второе полугодие будет более активным, а рэнкинги — более репрезентативными в части позиций организаторов размещений.

Виталий Гайдаев