Самарский губернатор задумал сократить каждого шестого чиновника

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 12 мая заявил о планах по оптимизации управленческого аппарата в связи с «внутренним запросом на повышение эффективности». По его словам, к концу года число государственных служащих будет снижено с 4,8 тыс. до 4 тыс. человек. Без заработка они не останутся, поскольку «смогут продолжить работу в периметре правительства Самарской области и муниципальных образований», обнадежил господин Федорищев.

Уже известны ведомства, штат которых будет оптимизирован в первую очередь. В ближайшие два месяца количество сотрудников администрации губернатора сократится с 257 до 200 человек, министерства финансов — с 312 до 280, а министерства экономического развития и инвестиций — со 167 до 115. При этом источник “Ъ” в правительстве региона рассказал, что набор талантливых участников специальной военной операции в государственные структуры Самарской области продолжится: сейчас из ветеранов формируется резерв для муниципалитетов и подведомственных организаций.

К аналогичным мерам ранее прибегали руководители и других российских регионов. Например, по инициативе главы Курской области Александра Хинштейна под сокращение попали 5,3% сотрудников органов власти и 2,1% работников подведомственных учреждений. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручал сократить 20% чиновников, а саратовский губернатор Роман Бусаргин — 10%.

Андрей Сазонов, Самара